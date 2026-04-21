Kendi çok istese de yıllarca uğraşıp anne olamamıştı… Çocuğu doğan eski eşini ilk o tebrik etti!

Kendi çok istese de yıllarca uğraşıp anne olamamıştı… Çocuğu doğan eski eşini ilk o tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 07:49

Güzelliği, yeteneği, güler yüzü, rol aldığı sayısız film ve dizi… Üstelik dünya çapında milyonlarca hayranı ve uzun kariyeri boyunca elde ettiği büyük servet… Yıldız oyuncu dışarıdan bakıldığında hayatta her şeye sahip gibi görünüyor…

Oysa Friends dizisinin sevilen yıldızı Jennifer Aniston birkaç yıl önce anne olmayı ne kadar istediğini ve yıllarca bunun için ne kadar mücadele ettiğini itiraf etmiş, senelerce kendisine neden çocuğu olmadığı sorulduğunda ne kadar üzüldüğünü verdiği röportajda anlatmıştı…

Başından iki evlilik geçen ancak iki eşinden de boşanan Jennifer Aniston tıbbın bütün imkanlarından faydalanmış, tüp bebek gibi yöntemleri denemiş, bunlar dışında geleneksel tıp da denen “kocakarı” yöntemlerini bile bir kenara atmamıştı.

Ne yapsa da anne olamayan Jennifer Aniston kendi adına bu konuyu kapatmış olsa da annelik sorularıyla yıllarca karşılaşmış, bunun ne kadar üzücü olduğunu ise çok uzun zaman sonra itiraf edebilmişti.

Brad Pitt’le olan evliliği Pitt’in gönlünü Angelina Jolie’ye kaptırmasıyla biten Jennifer Aniston birkaç yıllık büyük aşktan sonra kendisi gibi yıldız bir oyuncu olan Justin Theroux ile evlenmiş, bu evlilik de 3 yıl sonra bitmişti.

Justin Theroux Mart 2025'te Meksika'da romantik bir törenle 32 yaşındaki oyuncu Nicole Brydon Bloom’la evlenmiş, aynı yılın aralık ayında da çiftin ilk bebeklerini bekledikleri haberi gelmişti.

Justin Theroux ve Nicole Brydon Bloom geçtiğimiz gün ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. Böylece Justin Theroux da 54 yaşında ilk kez baba olmanın sevincini tatmış oldu.

Çift bebeklerinin olduğu haberini Justin Theroux’nun minik bebeğini kucağında tuttuğu siyah beyaz bir fotoğrafla duyurdu. Bu tatlı fotoğrafı ilk beğenen ve eski eşini tebrik eden de Jennifer Aniston oldu…

57 yaşındaki Aniston ve 54 yaşındaki Theroux 2018’de ayrıldıklarında yaptıkları ortak açıklamada “Bu karar karşılıklı ve sevgiyle alındı. Bir çift olarak yollarımızı ayırmaya karar veren iki en iyi arkadaşız, ancak değerli dostluğumuzu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.” demişti.

Ve tıpkı bu açıklamada olduğu gibi aradan geçen 8 yıl boyunca görüşmeyi sürdürdüler ve birbirlerinin hem zor hem de iyi günlerinde hep yan yana olmaya devam ettiler. Bu yüzden de Jennifer Aniston’ın eski eşini kutlaması aslında kimseyi şaşırtmadı ama iki eski aşığın arasındaki güzel dostluk devam ettiği için hayranlarını sevindirdi…

Justin Theroux Jennifer Aniston’dan ayrıldıktan sonra yoluna 2023’te tanıştığı Nicole Brydon Bloom’la devam ederken Aniston da yıllar sonra ilk kez geçen yaz yeni bir aşka yelken açtı.

Güzel yıldız senelerce hayatına kimseleri sokmadıktan sonra çift terapisti ve yazar Jim Curtis’le büyük bir aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi epey hızlı ilerledi ve söylenenlere göre ikili çoktan aynı evde yaşamaya başladı.

