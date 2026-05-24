Kendi çocukları bırak yüzünü görmeyi onun soyadını bile reddetti… Meğer genç yaşta ölen dostunun üç evladına gizlice babalık yapmış!

Haberin Devamı

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızları Zahara geçtiğimiz gün üniversiteden mezun oldu. Yanında annesi ve kardeşleri ve annesinin yakınları vardı.

Tıpkı diğer kardeşleri gibi babasıyla görüşmeyen Zahara mezuniyet töreninde ona bir darbe daha vurup “Pitt” soyadını kullanmadı ve kendini Zaraha Jolie olarak tanıttı.

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra onunla büyük bir hukuk savaşına giren ve kanlı bıçaklı düşman olan Brad Pitt tıpkı Zahara gibi diğer 5 çocuğunu da artık kaybetti…

Çiftin üçü evlatlık üçü de biyolojik çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox ve Vivienne yıllardır bu ayrılıkta anneleri Angelina Jolie’nin tarafında duruyorlar ve babaları Brad Pitt’le görüşmüyorlar.

Haberin Devamı

Tıpkı Maddox, Pax, Zahara gibi çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh da 18 yaşına girer girmez babasının soyadını bıraktı hatta bunun için mahkemeye bile gitti.

İçi yıllardır evlat hasretiyle yanan Brad Pitt de babalık özlemini çok az kişinin bildiği bir başka yolla giderdi…

Ünlü şarkıcı Chris Cornell 18 Mayıs 2017'de intihar ederek yaşamına son verdikten sonra yakın dostu Brad Pitt onun çocuklarıyla derin bir bağ kurdu.

Babaları öldüğünde yaşları çok küçük olan Chris Cornell'in üç çocuğuna adeta babalık yapan Brad Pitt onlar babasız büyümenin zorluklarını yaşamasın diye adeta çırpındı.

Ve tüm bu desteği de onlara kimselere duyurmadan gizlice verdi.

Brad Pitt yakın arkadaşı Chris Cornell'in trajik ölümüyle yıkıldı ancak acısını geride bırakıp onun çocuklarıyla derin bir bağ kurdu.

Haberin Devamı

52 yaşında hayata veda eden Chris Cornell geride üç çocuğu Christopher, Toni ve Lillian’ı bıraktı.

Chris Cornell'ın iki farklı evliliğinden üç çocuğu vardı. Sanatçı, müzikal mirasının yanı sıra çocuklarına aşıladığı sanat sevgisiyle de tanınıyordu. Cornell'ın çocukları günümüzde babalarının anısını yaşatmak için çeşitli müzik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyorlar.

Ünlü şarkıcının ilk evliliğinden doğan 26 yaşındaki kızı Lily babasının ölümünün ardından özellikle ruh sağlığı ve farkındalık konularında çalışmaya başladı ve şimdilerde bir yandan müzikle ilgilenirken bir yandan da Instagram üzerinde başlattığı "Mind Wide Open" adlı video serisiyle akıl sağlığı sorunları üzerine röportajlar ve paylaşımlar yapıyor.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının ikinci eşi Vicky Karayiannis’den doğan 22 yaşındaki kızı Toni Cornell de babasının izinden gidip şarkıcı oldu. Daha küçücükken babasıyla sahne alan ve Bob Marley'nin "Redemption Song" parçasına düet yapan Toni babasının vefatından sonra onun grubu Pearl Jam'in "Black" şarkısını cover'lamış, yine Chris Cornell’in çalıştığı bir başka grup olan Soundgarden'ın efsanevi parçası "Fell on Black Days"i de canlı performanslarla seslendirerek büyük beğeni toplamıştı.

Chris Cornell’in tek oğlu olan 21 yaşındaki Christopher da bir yandan babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çekerken onun gibi müzikle ilgilenmeye devam ediyor. Küçük yaşlarda babasıyla ev stüdyolarında gitar çalıp şarkı söyledikleri videolar halâ Chris Cornell’in hayranları tarafından sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

Haberin Devamı

En yakın arkadaşlarından biri olan Chir Cornell öldükten sonra onun üç çocuğunu hiç yalnız bırakmayan ve maddi manevi bütün ihtiyaçları için yanlarında olan Brad Pitt 2019'da onun anısına verilen konserde Ziggy Marley’le sahne almak üzere kızı Toni'yi sahneye davet etmiş, o anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

İki ünlü yıldızı da tanıyan yakınları bu dostluğu anlatırken "Brad, Chris'e her düzeyde güveniyordu. Dürüst, sadık ve karşılıklı anlayışla beslenen bir dostluktu. Brad kendi içindeki şeytanlarla yüzleştiğinde, Chris her zaman onun yanındaydı. Brad'in mutlu ve ayık bir hayat sürmesine yardımcı oldu” diyorlar.

Haberin Devamı

İşte bu yüzden Brad Pitt kendisi de Angelina Jolie’yle ayrılığı sonrasında zor günlerden geçerken Chris Cornell’i kaybedince perişan olmuş, uzun süre dostunun yasını tutmuştu.

Zaman içinde kendi çocuklarıyla bağları kopmuş olsa da Brad Pitt’in içindeki babalık aşkı hiç azalmadı: "Bu, babalık içgüdülerini bir nebze bile değiştirmiyor ve bunu kendi ailesinin dışında bir yöne yönlendirmeyi başardı ki bu da Brad'in doğuştan gelen cömertliğiyle bağlantılı. Chris'in çocuklarına gelince, onlara karşı olan yükümlülüğünü inanılmaz derecede ciddiye alıyor. Brad, onlar aracılığıyla kendi çocuklarının ona reddettiği türden bir bağlantı buluyor."