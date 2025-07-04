Kendi ayrı yerde, karısı tek başına tatilde... Ünlü çifte nazar değdi... 'Ne olur siz de ayrılıp bizi üzmeyin!'

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İkisi de Avrupa’da olan ancak ayrı yerlerde tatile çıkan çift aralarının bozuk olabileceği hatta ayrılmış olabilecekleri ihtimaliyle gündeme geldiler.

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, yaz aylarını Avrupa'da ayrı ayrı geçiriyor gibi görünüyor…

41 yaşındaki Thor yıldızı ve 48 yaşındaki İspanyol aktris, haftalardır birlikte fotoğraf vermediler çünkü ikisi de alıp başlarını farklı yerlerde tatile çıkmış durumdalar.

Chris Hemsworth haziran boyunca Instagram'da, uzun süredir kişisel antrenörü ve en yakın arkadaşı olan Luke Zocchi ile Fransa'nın Hossegor kentinde geçirdiği plaj tatilinden bir dizi fotoğraf paylaştı.

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İkilinin yanlarında ise Chris Hemsworth’ün anne ve babası Leonie ve Craig vardı.

Elsa Pataky ise bu süre zarfında memleketi İspanya'da kendi tatilinin tadını çıkardı ve birkaç gün sonra Instagram'da birkaç fotoğraf paylaştı.

Çift en son bu ayrı tatillerinden bir hafta önce, oğulları Sasha'nın Byron Bay'deki sörf yarışmasında birlikte fotoğraflandılar.

Hemsworth ailesi son yıllarda Avustralya’nın Byron Bay bölgesini evleri haline getirdi ve ünlü oyuncu sosyal medyada sık sık rahat ve sörf dolu yaşam tarzlarından kesitler paylaştı.

Çift, 2014 yılında Byron Bay'de 4,2 hektarlık geniş bir araziyi 7 milyon dolara satın aldı ve sonunda bu araziye 50 milyon dolarlık devasa bir malikane inşa etti.

Hollywood’un karmaşasından uzak durmak isteyen aile ABD’den kaçan ilk ünlülerden olmuşlardı.

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Chris Hemsworth birkaç yıl önce sunduğu bir belgesel yapımda kendisine program için deneme amaçlı uygulanan bir gen testinde Alzheimer’a yakalanma olasılığını artıran bir gen taşıdığını öğrenmişti.

Bu geni taşıdığı için herhangi birinden iki kat fazla Alzheimer’a yakalanma riski taşıdığını öğrenen yıldız isim bu haberle yıkılmış, bundan böyle daha az filmde oynamaya ve kendini ailesine ve sevdiklerine daha çok adamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Çift bu haberin duyulduğu 2023 yılında da sık sık ayrı zaman geçirmiş, şimdi olduğu gibi ikisi kendi başlarına tatile gidip uzunca bir süre birlikte fotoğraf paylaşmayınca yine haklarında ayrılık dedikoduları çıkmıştı.

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İkisi de aynı menajerle çalışan Chris Hemsworth ve Elsa Pataky bu sayede 2010’un başlarında tanıştıktan sonra aynı yılın sonunda hemen evlendiler.

Çiftin 13 yaşında bir kızları ve 11 yaşında ikiz oğulları bulunuyor.