Kendi adı hala aşk söylentilerinin merkezinde... Haber kulaktan kulağa duyuldu: Ünlü oyuncuya altıncı torun geldi!

Hele bir de evlatlarını yetiştirip evlendirmişse... Üstelik artık torun sevmeye başlamışsa!

Yine de sinema dünyasının tam da bu dönemdeki bir usta yıldızı ilerleyen yaşına rağmen bir süredir bu türden söylentilerin merkezinde.... Bunun nedeni de yıllarını aynı çatı altında geçirdiği kocasıyla yollarını ayırdıklarını resmen açıklamış olması. Hemen ardından da iş arkadaşıyla samimi görüntüler sergilemeye başlaması.

Ama bu bol ödüllü oyuncunun iki gündür gündemde olmasının asıl nedeni bu değil. Yıldız, büyük bir mutluluğu bir kez daha yaşadı. Kendi elleriyle evlendirdiği kızıyla damadı ona bir torun daha verdi.

ALTINCI TORUN GELDİ! HABER KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Bu büyük mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu, Hollywood'un Oscar rekortmenlerinden biri olan Meryl Streep… Eşi Don Gummer'dan boşanacağını iki yıl önce açıklayan Streep, bir süredir iş arkadaşı Martin Short ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geliyor.

Bu konu son iki yıldır bir türlü kapanmazken Streep'e bir mutlu haber de Mark Ronson ile evli olan kızı Grace Gummer'dan geldi... 2021 yılında evlenen çiftin ikinci çocuğu da dünyaya geldi.

Grace ile Mark bunu resmen duyurmadı aslında. Fakat ünlü bir müzik yapımcısı olan Mark Ronson, geçtiğimiz günlerde annesi Ann Dexter Jones'un doğum gününe katıldı. Yanında karısı yoktu... Grace'in hamile olduğu bilindiğinden belki de rahat edemediği için kutlamaya katılmadığı düşünüldü.

BEBEK PARTİDEN BEŞ GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

Ama başka bir ayrıntı daha vardı. Mark, gece boyunca maske kullandı ve gece boyunca hiç çıkarmadı.

Bu durum önce Ronson'ın sağlığıyla ilgili endişe uyandırdı. Fakat daha sonra kulaktan kulağa haber duyuldu...

Mark Ronson ile Grace Gummer'ın o partiden beş gün önce ikinci çocuğu dünyaya gelmişti. Hatta bu bebeğin kız olduğu da ortaya çıktı. Ronson da kızının sağlığını düşündüğü için kalabalık ortamlarda maske takıyordu.

38 yaşındaki Grace Gummer ile 49 yaşındaki Mark Ronson, 2021 yılında evlendiler. 2023 yılında ise ilk bebekleri Ruthie dünyaya geldi.

Streep, kızı Grace ile damadı Mark sayesinde altıncı kez anneanne olma mutluluğunu yaşadı.

KOCASIYLA YOLLARI AYRILDI

Ünlü oyuncuya geri dönersek...1978 yılında evlendiği kocası Don Gummer ile boşanacaklarını 2023 yılında açıkladı ünlü oyuncu. Bu haber herkesi şaşırtsa da aslında çiftin bu açıklama yapılana kadar altı yıldır ayrı yaşadığı ortaya çıktı.

Yeri gelmişken hatırlatalım... Meryl Streep'in Don Gummer ile evliliğinden 45 yaşında Henry Wolfe, 41 yaşında Mamie, 33 yaşında Louise adında üç tane daha çocuğu bulunuyor. Bu çocuklarından dünyaya gelen torun sayısı da Grace ile Mark'ın yeni bebeğiyle birlikte altıya çıktı.

AŞK SÖYLENTİSİ BİTMEK BİLMİYOR: Streep bir süredir Only Murders in the Building adlı yapımda birlikte çalıştığı Martin Short ile aşk söylentilerinin merkezinde. Her ikisi de bu konuda ser verip sır vermiyorlar.