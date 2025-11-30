Kendi 92 kocası 60 yaşında… Büyük aşkı ona gençlik iksiri oldu!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 14:45

Hem sinemanın hem de televizyon ekranlarının en güzel yüzlerinden biriydi. Tıpkı Elizabeth Taylor gibi o da yıllarca menekşe gözlü güzel diye anıldı, artık ekranlarda pek gözükmese de hâlâ oldukça aktif şekilde yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor.

Onun için yaşayan efsane ve yaşsız bir güzel demek çok da yanlış bir tanım olmasa gerek…

EN BÜYÜK SIRRINI YANINDA TAŞIYOR

Aldığı en yüksek kraliyet nişanı sayesinde “Dame” olarak anılan yıldız oyuncu Joan Collins’in yaşını duyanlar inanmakta zorluk çekiyor ve onun enerjisini ve pırıltılar saçan güzelliğini kıskanarak izliyor…

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yine son derece şık ve zarif görünen Joan Collins’e her zamanki gibi kocası Percy Gibson eşlik etti ve ünlü çift bütün gece etraflarına mutluluk saçtı.

23 YILLIK BÜYÜK MUTLULUK

Joan Collins bacak yırtmaçlı, omuzları açık, gösterişli altın pullu bir elbiseyle kırmızı halıda alışılmış şekilde oldukça göz alıcı bir görüntü sergiledi.

92 yaşındaki Joan Collins’in eşi Percy Gibson 60 yaşında ve çiftin arasındaki bu büyük yaş farkı söylediklerine göre ilk günlerden beri hiç sorun yaratmamış.

Ülkemizde de yayınlanan Hanedan dizisiyle dünya çapında ün kazanan ünlü oyuncunun 2002'den beri evli olduğu yapımcı Percy Gibson beşinci eşi.

YOLLARI YILLAR ÖNCE KESİŞTİ, BİR DAHA AYRILMADILAR

Joan Collins’in üçüncü kocası Ron Kass'tan 53 yaşında Katy adında bir kızı ve Anthony Newly ile yaptığı ilk evliliğinden de Tara ve Alexander Newly adında iki yetişkin çocuğu var.

Percy Gibson Joan Collins’in beşinci eşi ve aynı zamanda da en uzun süre evli kaldığı kocası. Peru asıllı olan Percy Gibson en çok Kim Milyoner Olmak İster'le tanınan ünlü bir Hollywood yapımcısı.

İkilinin yolları da yıllar önce Percy Gibson’ın yapımcısı olduğu bir tiyatro oyuncu sahnelenirken kesişmişti.

DÖRT EVLİLİK, ÜÇ ÇOCUK VE KUCAK DOLUSU TORUN

Joan Collins’in ilk kocası Maxwell Reed, 1956'da nikah masasına oturduğu İrlandalı bir aktördü. İkili aynı yıl boşandı ve Joan Collins bir başka yıldız oyuncu Warren Beatty ile aşk yaşamaya başladı. İkili 1960'ta nişanlandı, ancak Warren Beatty'nin başka kadınlarla ilişkileri ortaya çıkınca ayrıldılar.

Collins’in 1963'te aktör-şarkıcı Anthony Newley ile yaptığı evlilikten iki çocuğu oldu. Ünlü oyuncu daha sonra 1972'de eski Beatles menajeri Ron Kass ile evlendi ve bu evlilikten de kızı Katie'yi doğurdu.

Joan Collins’in üç çocuğundan toplamda dört de torunu var.

SON KOCASIYLA EVLİLİĞİ ÖNCEKİ DÖRT EVLİLİĞİNİN TOPLAMINDAN UZUN SÜRDÜ

Efsane yıldızın dördüncü evliliği şarkıcı Peter Holm ile oldu ve üç yıl sürdü. Bu evlilik, Joan'dan hoşlanmayan kız kardeşi Jackie ile anlaşmazlığa düşmesine neden oldu. Ancak Joan artık doğru adamı buldu. Joan Collins Percy Gibson ile evliliğinin önceki dört evliliğinin toplamından uzun sürdüğü konusunda şaka bile yapıyor.

Gelecek şubat ayında evliliklerinin 24. yılını kutlayacak olan ünlü çift aralarındaki yaş farkına ve haklarında söylenen kötü sözlere hiç aldırmadan mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar.

“YAŞIMA İNANMAYAN AŞKA İNANSIN”

Joan Collins’in ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ koruduğu güzelliği ve enerjisinin sırrı çok merak ediliyor. Ünlü oyuncu bunun sırrını verirken herkes gibi yediğine içtiğine dikkat ettiğini, güneşten kaçındığını söylüyor.

Ancak bu alışılmış yöntemler bir yana Joan Collins her fırsatta bu yaşta hâlâ aşık ve mutlu olmanın, beşinci denemede bulduğu büyük aşkı olan eşinin en büyük gençlik sırrı olduğunu söylemekten kaçınmıyor ve “Yaşıma inanmayan aşka inansın” diyerek en büyük sırrının aslında bu olduğunu itiraf ediyor…

