Kendall Jenner'ın aşk kanunu: Bir yıl dolmadan önce asla!

AİLESİNİN EN KETUM ÜYESİ

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile hem şöhret hem de servet kazanan Kardashian- Jenner ailesinin en 'ketum' üyesi Kendall Jenner'ın özel hayatı uzun süredir merak uyandırıyor. Son dönemde Devin Booker ile yaşadığı ileri sürülen birliktelikle konuşulan 25 yaşındaki Kendall Jenner, özel hayatını kelimenin her anlamıyla meraklı gözlerden "köşe bucak" saklıyor. Aşk hayatıyla ilgili ayrıntılar; söylentilerden ve iddialardan ileri gitmiyor.





'KENDALL'IN HEP KENDİ KURALLARI VARDI'

Bunun nedenine dair kendisi geçmişte bazı açıklamalar yapmışsa da bu konuda bir ipucu da Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından birinden geldi. Yapımcı Farnaz Farjam, Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntılı gözler önüne serdi. The Daily Dish'e konuşan Farjam "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı" diye konuştu.





BİR YILI KUTLADILAR

Farnaz Farjam "Kendall'ın bu kuralına göre, sevgilisinin Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden de onun özel hayatını hep şovun dışında tuttuk" dedi. İşin ilginç yanı, şov yayınlanırken böyle bir kuralı olan Kendall Jenner'ın, Devin Booker ile ilişkisinin birinci yılını geçen hafta sonu kutlamış olması.



'KALPLİ' PAYLAŞIM

25 yaşındaki Jenner, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen ama kendisinin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı NBA yıldızıyla çekilen bir fotoğrafını bu yılın Şubat ayında bir kalp emojisi eşliğinde paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımı da sonunda özel hayatından az da olsa bazı paylaşımlar yapmaya karar verdiği yorumlarına neden oldu.





GELENEĞİ BOZMADI

Kendall Jenner ve Devin Booker, geçen yaz birlikte gittikleri tatilde görüntülenmişlerdi. Çift, ondan sonra da defalarca yan yana objektiflere takıldı. Ama Kendall Jenner, bu konuda açıklama ve sosyal medyada paylaşım yapmama geleneğini yine de bozmamıştı.





HİÇ EL ELE GÖRÜNTÜLENMEDİ

Bugüne kadar hiçbir sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenmeyen, özel hayatı konusunda ser verip sır vermeyen Kendall Jenner'ın bu son paylaşımı herkesi şaşırttı. 25 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı.





HIZLI YÜKSELİŞ

Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.





AİLESİNİN DİĞER ÜYELERİ GİBİ DEĞİL

Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor.



FARKLI BİR YOL ÇİZDİ

Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor.Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.



ÖZEL HAYATININ KAPISI KAPALI

25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi saklıyor. Bir başka deyişle "yatak odasının kapısı" sımsıkı kapalı. Basın ya da meraklılar her ne kadar onun adını farklı farklı ünlülerle birlikte ansa da, zaman zaman çeşitli ünlülerle sevgili olduğu ya da flört ettiği söylense de bugüne kadar kimse onu bir sevgilisiyle el ele görüntüleyebilmiş bile değil.





SÖYLENTİLER, SÖYLENTİLER

Geçen yıl Leanorda DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Uzun lafın kısası Kendall Jenner aşk hayatını kararlı bir şekilde herkesten saklıyor. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermiyor.





ÜNLÜLERLE AŞK DEDİKODULARI

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.



SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı.





HİÇ KONUŞMADI

Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.





'İKİ KİŞİ ARASINDA'

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.





'GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.

