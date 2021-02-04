Kapıda bekleyip etrafını sardılar

FOTOĞRAFÇILAR KAPIDA BEKLEDİ

25 yaşındaki model, önceki gün de Beverly Hills'te gittiği bir benzin istasyonunda görüntülendi. Aracına benzin aldıktan sonra dükkana giren Jenner, çıkana kadar kapıda bir fotoğrafçı ordusu da onu bekledi.

HAYRANI UZAKTAN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Fotoğrafçıların arasında bulunan bir hayranı da heyecanla Jenner'ın dışarı çıkmasını bekledi. Kendall Jenner, dükkandan çıktıktan sonra uzaktan işaretle onunla fotoğraf çektirmek istediğini belirtti. Jenner'ın onaylaması üzerine yanına giden adam, cep telefonuyla selfie çekti. Kendall Jenner poz verirken zafer işareti yaptı. Kendall Jenner'a teşekkür ettikten sonra araçtan uzaklaşan hayranının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

AYNI GÜN CİLT BAKIMI YAPTIRDI

Kendall Jenner, aynı gün bir cilt bakım kliniğinden çıkarken de objektiflere takıldı. Her ne kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle iş anlaşmaları aksıyor olsa da ünlü model, cilt bakımını da ihmal etmedi.

YEĞENİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI

Kendal Jenner, geçtiğimiz hafta sonunu da ailesiyle birlikte yeğeni Stormi'nin doğum gününde geçirdi. Kardeşi Kylie Jenner ile Travis Scott'ın tek çocuğu olan Stormi Webster'ın üçüncü yaşı, tüm ailenin katıldığı birkaç günlük bir kutlama şeklinde gerçekleşti.

DAHA BASİT BİR KUTLAMA YAPILDI

Aslında bu doğum günü için daha büyük ve kalabalık bir kutlama planmanmıştı. Fakat pandemi nedeniyle bu iptal edildi. Kardashian Jenner ailesi, küçük kız için Jenner'ın Holmby Hills'teki milyon dolarlık evinde toplandı.