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Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi

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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi
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Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı... Eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan eşi Sinem Kobal'a Bodrum'dan 3 milyon TL'ye villa satın aldı.

Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL’ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı. ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum’dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba’daki lüks villa için 3 milyon TL’yi gözden çıkardı. Yüzme havuzu ve özel spor alanı gibi birçok lüks detayı bulunan evin tadilat işleri bittikten sonra ikili, salgın nedeniyle bir süre daha şehir hayatında kalacak. Çift daha sonra Bodrum- İstanbul arası mekik dokuyacak.( Akşam)

Kenan İmirzalıoğlundan Sinem Kobal ve kızı Laline Bodrumdan ev hediyesi



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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın romantik gecesiSarp Akkaya, basketbol açında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğüne Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Gece boyunca birbirlerinden ayrılmayan ikili danstaki bütün hünerlerini sergiledi. Elindeki mendil ile halayın başını çeken Kenan İmirzalıoğlu performansı ile tam not aldı.
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