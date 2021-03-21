MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi
GeriMagazin Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.03.2021 - 08:00 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

Kenan İmirzalıoğlu, tarih tutkusunu anlattı. Önceki gün Ulus’ta görüntülenen İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili “Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var” dedi.

“Kurtlar Vadisi” dizisinin kadrosuna katılacağı konuşulan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı: “Öyle bir görüşme olmadı. Geçenlerde de söyledim ama hâlâ ‘Yeşil ışık yaktı’ diye haberler çıkıyor. Ortada ışık filan yok.”

Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

RASİM ÖZTEKİN DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ
8 Mart’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin’i de anan İmirzalıoğlu, “Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

6
Pelin Öztekinden Rasim Öztekine veda: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü
Pelin Öztekin'den Rasim Öztekin'e veda: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi