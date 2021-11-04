Kenan İmirzalıoğlu: Lalin'in yüz hatları Sinem, bakışları ben!

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Oyuncu çift Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy’de görüntülendi. Bir dekorasyon mağazasına girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sık sık ekranlara döneceği yönünde haberler çıkan Kobal, “Benim dijital ve televizyon ayrımım yok, proje ile alakalı bir durum, iş güzel olsun” dedi. Atv’nin sevilen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’i sunan İmirzalioğlu, yakın zamanda bir proje sinyali vermedi. Rol aldığı ‘Alef’ dizisi hakkında konuşan oyuncu, “Alef 2 belki olabilir, ancak olsa da ben olmayacağım. Farklı projeleri değerlendiriyorum, ayrıca Sinem’in söylediğine katılıyorum. Televizyon veya dijital ayrımım yok” dedi.

Muhabirlerin kızları Lalin hakkındaki sorulara kahkaha atan ikili, “Acaba yanlış bir şey mi yaptık” diyerek herkesi güldürdü.

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Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden çift, “Anne ve baba olmak, bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah” dedi. Lalin’in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu , “Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem’e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor” dedi.

İKİNCİ ÇOCUK SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, “Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip” dedi. Çocuklarını gözleri gülerek anlatan çift, “Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız” dedi. Muhabirlerden “kalabalık bir aileniz olur mu?” sorusuna yanıt veren İmirzalıoğlu, “Arkadaşlar daha Lalin’i bitirmeden, hemen başka çocuğa geçtiniz” diyerek kahkaha attı. Çocuğu olan muhabirlere de takılan çift, iyi dileklerini ileterek mağazaya girdi.

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