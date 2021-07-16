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Haber Giriş: 16.07.2021 - 08:57 | Son Güncelleme:

Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi

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Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi

Sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan oyuncu Canan Ergüder 44 yaşına bastı. Ergüder, yeni yaşını eşi Kenan Ece ve dostlarıyla kutladı.

Kenan Ece, Canan Ergüder'in fotoğrafını Instagram saydasında paylaşıp altına "İyi ki doğmuş güzelim" notunu düştü.

Oyuncu Canan Ergüderden haber var
Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

Kenan Eceden Canan Ergüdere doğum günü sürprizi

Canan Ergüder ise kutlama fotoğrafını "En başta aileme ve sonra doğumgünümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğniz için gönülden teşekkür ederim" mesajıyla paylaştı.

Kenan Eceden Canan Ergüdere doğum günü sürprizi

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