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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:57 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu'dan yelkenli şov

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Kenan Doğulu'dan yelkenli şov

Kenan Doğulu önceki gün yelkenli teknede görüntülendi. Dergi çekimi için objektif karşısına geçen şarkıcı, kendisini görüntüleyen muhabirlere de selam göndermeyi ihmal etmedi. Dergi

Dergi çekimleri için Bodrum’da olan Kenan Doğulu, önceki gün Voyage Hotels’in iskelesinde görüntülendi.

31 Mayıs olan doğum gününde objektiflerin karşısına geçen şarkıcı, yelkenli teknenin üzerinde şov yaptı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler doğum gününü kutlayınca elleriyle kalp işareti yaparak karşılık veren şarkıcı, yarım saat yelkenli teknenin üzerinde kaldı.

Kenan Doğuludan yelkenli şov

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