Kenan Doğulu'dan yelkenli şov

Dergi çekimleri için Bodrum’da olan Kenan Doğulu, önceki gün Voyage Hotels’in iskelesinde görüntülendi.

31 Mayıs olan doğum gününde objektiflerin karşısına geçen şarkıcı, yelkenli teknenin üzerinde şov yaptı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler doğum gününü kutlayınca elleriyle kalp işareti yaparak karşılık veren şarkıcı, yarım saat yelkenli teknenin üzerinde kaldı.

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