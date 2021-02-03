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Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: Canım sevgilim

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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: Canım sevgilim
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Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Beren Saat hem eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıldönümünü hem de yakın dostu Belçim Bilgin'in doğum günün kutlamıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden aşk dolu yeni pozlar gelmişti.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 9'uncu tanışma yıldönümünü paylaştığı fotoğraflar ve şu notla kutladı:

"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için.Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan’la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut’un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: Canım sevgilim

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!"

Kenan Doğuludan eşi Beren Saate: Canım sevgilim

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaşımına 'Canım sevgilim seni seviyorum' notunu düştü.

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