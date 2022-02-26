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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü mesajı: Dünyamın en güzel rengisin!

#Kenan Doğulu#Beren Saat#Doğum Günü

Beren Saat 38 yaşına bastı, doğum günü mesajı eşi Kenan Doğulu'dan geldi...

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Oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Bir çok kez boşanma haberleri ile gündeme gelen çift, zorlu günleri geride bıraktı. 

Doğulu, bugün 38 yaşına giren eşi için sosyal medya hesabında romantik bir video yayınladı. 

Kenan Doğulu videonun altına "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk. " notunu düştü.

KRİZ BEREN SAAT'İN 35. YAŞ MESAJI İLE PATLAK VERDİ

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliklerindeki kriz ünlü oyuncunun 26 Şubat 2019'da paylaştığı doğum günü mesajı ile ortaya çıkmıştı. Siyah beyaz sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Saat, altına şu notu düşmüştü:

Kenan Doğuludan Beren Saate doğum günü mesajı: Dünyamın en güzel rengisin

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"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)

Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum.

Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

 

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#Kenan Doğulu#Beren Saat#Doğum Günü

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