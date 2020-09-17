Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi!

Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar” dedi. Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı” açıklamasını yaptı.



Kenan Doğulu, “Eşiniz Beren Saat’in rol aldığı dizinin yeni sezonunu izlediniz mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Evet, 8 saatte tüm bölümleri peş peşe izleyerek bitirdim. O kadar emek veriyorsun, sette çalışıyorsun, tüm dizi 8 saatte izleniyor. Gerçekten zor ve emek isteyen bir iş.”







