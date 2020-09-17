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Haber Giriş: 17.09.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi!
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Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede görüntülenen Kenan Doğulu önceki gün yine aynı adresteydi.

Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar” dedi. Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı” açıklamasını yaptı.

Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi

Kenan Doğulu, “Eşiniz Beren Saat’in rol aldığı dizinin yeni sezonunu izlediniz mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Evet, 8 saatte tüm bölümleri peş peşe izleyerek bitirdim. O kadar emek veriyorsun, sette çalışıyorsun, tüm dizi 8 saatte izleniyor. Gerçekten zor ve emek isteyen bir iş.”
Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi



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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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