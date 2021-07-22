Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in düzenlediği “Yaz Konserleri” kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

1 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, geçmişten günümüze söylediği sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Sanem-Ralf Tezman, İbrahim Kutluay, Ronit Gülcan Hakko, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.

Ronit Gülcan Hakko

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri

İbrahim Kutluay

Ralf-Sanem Tezman

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