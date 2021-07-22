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Magazin
Haber Giriş: 22.07.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Kenan Doğulu, önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Doğulu’yu ünlü isimler de izledi.

Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in düzenlediği “Yaz Konserleri” kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

1 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, geçmişten günümüze söylediği sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Sanem-Ralf Tezman, İbrahim Kutluay, Ronit Gülcan Hakko, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.

Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Ronit Gülcan Hakko

Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri

Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

İbrahim Kutluay

Kenan Doğulu, Çeşme’yi coşturdu

Ralf-Sanem Tezman

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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