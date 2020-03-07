'Kemal Sunal’ın akrabasıyım' deyip köylüleri dolandırdığı iddia edilmişti, o yönetmen konuştu

Düzce Çilimli ilçesinde film çekimi sırasında Kemal Sunal’ın akrabası olduğunu söyleyen Halit Sunal’ın köylüleri dolandırdığı iddia edildi. Esnaf Mehmet Arabacı, kendisinin borçlu çıkarıldığını ifade ederek, "Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli’yi tercih etmişler. Buraya yönetmen Halit Sunal diye birisi geldi. Film çekildiğini gördüm. Bende işten çıkıp dükkana gelmiştim. Film çekildiğini görünce yanlarına gittim bana sende filmde oynamak ister misin dediler? Biz katkı amaçlı filme girdik. 1 lira dahi para talep etmedim ve 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen Halit Sunal filmde emeğim olduğunu ve bana para vereceğini söyledi. Ancak bana fatura keserek beni film yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi bir beklentim yoktu" dedi. Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.’ye anlattığını söyleyen Mehmet Arabacı kendisine 10 bin liralık senet verildiğini, ancak senet aslının kendisine gelmediğini sadece fotoğrafının atıldığını da belirterek, "Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana film yapımcısı Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T. ben size 10 bin liralık senet göndereyim. Bu mağduriyetinizi gidereceğiz. Ama galadan toplanan paralarla ödeneceğini söyledi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25’inde galamız olacağını söyledi. Bana bilet bıraktı ve down sendromlu çocuklara bağış olması için biletlerin satılacağını söyledi. Ben inanmadığım için biletleri satmadım" diye konuşmuştu.



O YÖNETMEN KONUŞTU



İddialar üzerine filmin yönetmeni olan Halit Sunal açıklamalarda bulundu. Sunal, 35 senelik Türk sineması oyuncusuyum. 35-40 kişiyle Düzce Çilimlide Cennet Kuşları adlı dini film çektim. Bu beni suçlayan şahıs yapımcıya beni de film de oynatın diye yalvarmış. Bu süreçte de duyan köylüler beni uyardı bu kişiyi oynatmamamız yönünde. Bu kişi sizin başınıza iş açacak dedi. Ben yapımcıyı kırmadım oynattım. Günlük ekibin gideri 5- 6 bin TL. Kimse 3 4 bin TL için dolandırıcı olmaz. Bu kişi bize mangal yaktı.’ Ben ısmarlıyorum’ dedi. Fındıkçı paket yapıp hediye etti. Sonra da bizi dolandırıcılıkla suçladılar. Köylülerden para alınmadı söz verilmedi. Film yapımcımız ’Bittikten sonra 10 -15 bin TL dağıtılacak’ demiş. Ama film sonrasında. Yemenin içmenin dolandırıcılığı mı olur. Muhtarlar başına da fatura kesilmiş. 3-4 bin TLlik fatura kesilmiş. Film bitecek satış olacak sonrasında 5-10 bin TL dağıtacaktı yapımcı Bilal bey tarafından" dedi.



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Sunal, "Sucuk parası için bir insan töhmet altında bırakıldı. Elazığ depreminde yakınım öldüğü için gala iptal edildi. Eğer hesap sorulacaksa, yapımcı bilal beyden sorulsun. Benden neden soruyorlar. Soyadım Sunal diye mi benden soruyorlar. Kemal Sunal adını kullanmadım hiç. Kemal Sunal benim amcamın oğlu. Ali Bey böyle bir olaya karışmış olsaydı bende aynısını yapar tanımıyorum derdim. Ben Kemal Sunalın dirisinde ismini kullanmadım ölüsünde mi kullanacam diye konuştu.



İddiaların kendisini çok üzdüğünü de belirten Halit Sunal, Bizi ’tosuncuk’ gibi yaptılar resmen. Topu topuna 5-6 bin TL mangal sucuk yapılmış. Fındık verilmiş. Ayrıca Fındık üreticisine sporsor karşılığında fatura kesildi. Film den kazanıldığın da da bu para ödenecekti. Beni kimse suçlamasın. Suçlanması gereken kişi yapımcı Bilal Taşpınardır dedi.



O KÖYLÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM



Halit Sunal kendisiyle ilgili röportaj veren kişiyle ilgili de suç duyurusunda bulunduğunu da belirterek, Bu iddiasını kanıtlaması lazım diye konuştu.



ALİ SUNAL "BENİM AMCAMIN OĞLU DEĞİL"



Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Ali Sunal ise Benim öyle bir amcam ya da amcamın oğlu yok. Amcamın çocukları benden zaten küçük. Bu kişi daha önce de babamın filmde söyledikleri şarkıları kaset yapmak için annemi aramış. İzin vermemiştik. Zaten kendisiyle de davalığız. Babam Kemal Sunalın isminin bu tür şeylerde kullanılması gerçekten üzüyor bizi. Tekrar ediyorum ben bu kişiyi tanımıyorum. Belki aynı köylü olabiliriz" bilgisini verdi.