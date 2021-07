Kemal Sunal'ı anma töreninde maske gerginliği

Sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ı kaybetmenin acısı ve özleminin arttığını söyledi.



Sevenlerini gördükçe ve onlardan mesajlar aldıkça mutlu olduklarını kaydeden Sunal, "Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden itibaren biriktirdiği, arşivlediği bütün evrakı, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, hepsi son güne kadar muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu böyle bir sosyal mecrada mutlaka sevenleriyle buluşturmak isterdi." dedi.





"Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi"



Hatıralarını yaşlanmadan kayda alarak, paylaşmak istediğini dile getiren Sunal, "Biraz da gülümsetecek hikayeler var içinde tabii. Çünkü biliyorsunuz Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. Güzel bir buluşma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.



Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi." ifadelerini kullandı.







Arşivlerin evdeki kütüphanede olduğunu belirten Sunal, "Ben de önlerinden her geçerken şöyle bakıp gülümsüyorum. Şimdi herkesle paylaşacak olmak çok heyecan verici. O yüzden umarım güzel yorumlar alır, sevenleriyle buluşur." dedi.



Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının kabri başında her sene dualar ettiklerini söyledi.



Babasının kendileri için bir çınar olduğunu anlatan Ali Sunal, "Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın, kollasın ve izlesin istiyoruz, onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

'İnsanların sağlığını riske atmayın'

Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen kalabalığı, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" diyerek uyardı.

Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek geri çevirdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada