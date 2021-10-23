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Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 59 yaşında ne vedası bu!

#Kemal Kuruçay#Sesksenler#Kalp Krizi
Kemal Kuruçayın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 59 yaşında ne vedası bu

SİNEMA ve tiyatro oyuncusu 59 yaşındaki Kemal Kuruçay, sette geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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“Seksenler” dizisi çekimlerinde kalp krizi geçiren usta oyuncuya ilk müdahaleyi set ekibi yaptı. Kuruçay, Darıca’daki özel bir hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Rol arkadaşı Ayşe Tolga şunları söyledi: “Sette bir saat önce kalp krizi geçirmiş. Kendi sahnesi çekilirken ilk müdahaleyi setteki sağlık ekibi yapmış ama kurtaramamışlar.”

Kemal Kuruçay, 1962’de Ankara’da doğdu. Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından olan Kuruçay, 1996 yılında ATV’de yayınlanan “Gurbetçiler” adlı dizideki Cemil rolü ile sevildi. Daha sonraki yıllarda “İnce İnce Yasemince” ve “Reyting Hamdi” isimli komedi dizilerinde oynayan usta oyuncu, TRT’de yayınlanan “Zengin Kız Fakir Oğlan” dizisindeki Şükrü karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Kemal Kuruçay uzun süredir “Seksenler” dizisindeydi.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında Kuruçay'ın Vefat haberi, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesiyle duyuruldu.

Kemal Kuruçayın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 59 yaşında ne vedası bu

Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu... İşte usta oyuncunun ardından dostlarının mesajları:

Çiçel Dilligil: O kadar şaşırdım, o kadar üzüldüm ki.. Bir dönem birlikte çalışmıştık, sahne paylaşmayı çok istiyorduk; bir türlü kısmet olmamıştı. Son derece yetenekli, meslek sevdalısı bir arkadaşımız idi. Her ölüm erken ama Kemal 59 yaşında ne vedası bu... Tüm sevenlerinin başı sağolsun

Canan Hoşgör: Canım Kemal, sakin,huzur veren, dev oyuncu partnerim...Hem sahnede hem ekranda beraber oynama şerefine eriştiğim dostum... Çok üzgünüm, nurlarda uyu...

Müfit Can Saçıntı: İnanamıyorum.
Gerçekten inanamıyorum. Daha 59 yaşında…
Yalnız iyi bir oyuncuyu değil iyi bir insanı kaybetmişiz

Gamze Gözalan: Ah Kemalcim nasıl üzgün ve şaşkınım anlatamam..Seninle oynamak çok güzeldi..Seninle arkadaş olmak çok güzeldi..Ne gülerdik hepimiz biraraya gelince..Gülüşler hep yarım kaldı..Sevgili eşin Yasemine sabır dilerim

Hakan Akbulut: Anlatacağım o kadar çok şey var ki... Buraya sığmaz be abi... Set yollarında yol arkadaşım, sette rol arkadaşım, derdimi anlattığım sevincimi paylaştığım can abim...
Nasıl olacak Butik Seyfi'siz.! Nasıl olacağım ben senin muhabbetinden uzak..!
Abimm.. Kemal abimm... Güle güle...

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Kemal Kuruçayın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 59 yaşında ne vedası bu

Hamdi Alkan: Yıllarca birlikte çalıştığım, Kemal Kuruçay dostumu kaybettik.Çok üzgünüm.Işıklar içinde uyu kardeşim...

Tuna Arman: Ah Kemal ahh senin kadar iyi insan gelmez bu dünyaya... Niye gittin niye!

Reha Özcan: Sevgili Kemal Kuruçay abi ile bu yaz Seksenler setinde çok güzel sohbetler etmiştik. Aydınlık yüzlü, iyi bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin, sabırlar dilerim herkese…

 

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#Kemal Kuruçay#Sesksenler#Kalp Krizi

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