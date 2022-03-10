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Kemal Gülman'dan çok konuşulan iddialara cevap: İlişkimiz yok o daha çocuk

#Kemal Gülman#Eda Cideli#Feryal Gülman
Kemal Gülmandan çok konuşulan iddialara cevap: İlişkimiz yok o daha çocuk
Sayit DURMAZ

Kemal Gülman, kendisine şiddet uyguladığını öne süren avukat Eda Cideli’nin iddiasını yalanladı: “Ufacık kız, yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok. Çocuk daha, 28 yaşında.”

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Avukat Eda Cideli, geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Kemal Gülman’ın (90) sistematik bir şekilde kendisini darp ettiğini ve psikolojik olarak baskı kurduğunu öne sürerek 1 ay tedbir kararı aldırmıştı. Cideli, verdiği ifadede Gülman’la 4 yıl önce avukatı olarak çalışmaya başladığını, iş ilişkilerinin zaman içinde duygusal birlikteliğe dönüştüğünü ve birlikte yaşamaya başladıklarını söylemişti.

Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük olan 32 yaşındaki Eda Cideli için “O çocuk daha, 28 yaşında bir insan” dedi.

BİZİM AVUKATIMIZ

Önceki gün Zorlu PSM’de sahnelenen “Pencere” adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Kemal Gülman, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü işadamı, Cideli’nin şiddet iddiası hakkında şunları söyledi: “Hayatımda bir erkeğe dahi el kaldırmadım, ona mı kaldıracağım? Ufacık kız. Yok öyle bir şey. İlişkimiz de yok, kendisi bizim avukatımız. Bu yüzden de hep yanımda. Millet zannediyor ki bu benim kız arkadaşım. Değil kardeşim! Çocuk daha, 28 yaşında bir insan. Kendisiyle sadece iş ilişkimiz var.”

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Kemal Gülmandan çok konuşulan iddialara cevap: İlişkimiz yok o daha çocuk

Kemal Gülman ve Eda Cideli, 2020 yazında birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde teknede görüntülenmişti.

60 MİLYONU GÖRMÜŞ MÜ?

Feryal Gülman’la boşanma davasında 60 milyon TL tazminat ödemesine hükmedilen işadamı, sorulara şu yanıtı verdi: “Avukata dedim ki; sor bakalım hâkime, 60 milyonu bir yerde görmüş mü? Kimse tasdik etmez bunu. Ama davalar da o kadar uzun sürüyor ki, hâkimler hangisine karar verecek?”

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