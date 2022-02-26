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Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli'ye şiddet

#Kemal Gülman#Eda Cideli#Feryal Gülman
Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideliye şiddet
Özge Eğrikar

Eda Cideli, kendinden 57 yaş büyük sevgilisi Kemal Gülman’dan sistematik bir şekilde şiddet gördüğünü ve psikolojik baskı yaşadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı. Karara itiraz eden Kemal Gülman “Hayatım boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım” dedi.

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AVUKAT Eda Cideli, Gülman Group’un sahibi Kemal Gülman’ın sistematik bir şekilde kendisini darp ettiğini ve psikolojik olarak baskı kurduğunu iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı.

Cideli’nin verdiği ifadeye göre, 90 yaşındaki Kemal Gülman’la 4 yıl önce avukatı olarak yanında çalışmaya başlayınca tanıştı. Gülman ile Cideli’nin iş ilişkisi devamında duygusal birlikteliğe döndü. Çift, Tarabya’daki evde birlikte yaşamaya başladı.

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İddiaya göre iş insanı, 4 yıllık ilişkisinde 57 yaş küçük sevgilisinin sosyal hayatını kısıtlamaya başladı ve psikolojik baskı uyguladı. Çift, yılbaşını geçirmek için Dubai’ye gitti ve orada aralarında tartışma yaşandı. Cideli, 4 Ocak 2022’de evden ayrılmaya karar verdi. O sırada Kemal Gülman koronavirüse yakalandı. Cideli de 14 Şubat günü son kez Kemal Gülman ile konuşmak için evine gitti. İş insanı, avukatı suçlar şekilde davrandı. Cideli evden çıkmak için kapıyı açtığı sırada iş insanı yanına geldi ve ayrıldığı sevgilisinin sert bir şekilde kolunu sıktı, kapıya doğru itti.

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Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideliye şiddet

Cideli, “Beni darp eden, psikolojik baskı kuran, sistematik bir şekilde şiddet uygulayan Kemal Gülman’dan şikayetçiyim” dedi. Savcılık Kemal Gülman hakkında soruşturma başlatırken, 1 ay tedbir kararı verdi.

Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideliye şiddet

Feryal Gülman ile Kemal Gülman ihanet nedeniyle ayrıldı

Hiçbir kadına şiddet uygulamadım

Karara itiraz eden Kemal Gülman iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve itiraz dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti: “Müvekkilimiz hayatı boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamamıştır. Müvekkil, yaşı ilerlediği için tüm işlerini evden takip etmektedir. Tüm iddialar asılsızdır. Eda Cideli’nin iddialarının doğru olmadığı da kamera kayıtlarıyla sabittir. Amacı müvekkili zor duruma düşürmektir.”

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Eski eşiyle yalı krizi yaşadı

 Kemal Gülman, eski eşi Feryal Gülman’la da Bebek’teki yalısı nedeniyle kriz yaşadı. Feryal Gülman, yalıyı 320 milyon liraya satışa çıkardı. Kemal Gülman da yalının satışının iptali için mahkemeye başvurdu ve yalının satışını durdurdu.

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#Kemal Gülman#Eda Cideli#Feryal Gülman

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