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Kemal Doğulu: 20 gün yoğun bakımda kaldım. Adeta ölüp ölüp dirildim
Hakan Gence'yle evden'in konuğu Kemal Doğulu... “Kasmadan olmuyor. Kasa kasa geldik bugünlere. Ama kasıntı olmadan kasmak lazım” diye başlıyor söze. Televizyonda agresif görünüyor ama “Kötü biri değilim. O noktaya gelene değil getirene bakacaksın” diyor.
Son beş yılını “Şu anki döviz kurundan daha çalkantılıydı. Bir kaza geçirdim. 20 gün yoğun bakımda kaldım. Adeta ölüp ölüp dirildim” diye özetliyor.
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