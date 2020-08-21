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Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Kemal Doğulu: 20 gün yoğun bakımda kaldım. Adeta ölüp ölüp dirildim

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Hakan Gence'yle evden'in konuğu Kemal Doğulu...  “Kasmadan olmuyor. Kasa kasa geldik bugünlere. Ama kasıntı olmadan kasmak lazım” diye başlıyor söze. Televizyonda agresif görünüyor ama “Kötü biri değilim. O noktaya gelene değil getirene bakacaksın” diyor. 

Son beş yılını “Şu anki döviz kurundan daha çalkantılıydı. Bir kaza geçirdim. 20 gün yoğun bakımda kaldım. Adeta ölüp ölüp dirildim” diye özetliyor. 

 

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