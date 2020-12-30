"Kemal bir torunumuz daha oluyor" Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın 30 haftalık hamile
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu kızı Ezo Sunal anne olmak için gün sayıyor. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal hamileliğinde 30 haftayı geride bıraktı.Ezo Sunal son olarak sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.
30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" diyerek müjdeli haberi duyurdu.
Ezo Sunal'ın annesi Gül Sunal da kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi. Gül Sunal'ın sözleri herkesi duygulandırdı.
"KEMAL, BİR TORUNUMUZ DAHA OLUYOR"
Gül Sunal, "Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur" diyerek herkesi duygulandırdı.
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