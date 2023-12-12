Birbirlerine doyamadan ölüm onları ayırmıştı: Erkenden dul kaldın... Artık sevgili bulmak hakkındır!

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BİRBİRLERİNE DOYAMADAN ÖLÜM AYIRDI

İşin en acıklı yanı ise geride bıraktığı gözü yaşlı eşiydi. Evlenmelerinin üzerinden sadece üç sene geçmişti.

Ünlü oyuncu bu hayattan koptuğunda karısıyla birbirlerine daha doyamamışlardı bile. "Bir daha evleneceğimi hiç sanmıyordum" diyen ünlü oyuncunun fikrini değiştiren genç karısı kalbi yaralı bir şekilde geride kaldı.

Belki o da sevdiğini bu şekilde kaybettiği için bir daha kimseye aşık olabileceğini sanmıyordu. Ya da kendini buna hazır hissetmiyordu.

Son gelen haberlere göre bu cephede ilginç bir gelişme oldu. Elbette genç kadın erken kaybettiği kocasının yerini asla dolduramayacak.

Ama belli ki artık kalbinin kapısını yeni aşka açmanın zamanı geldiğine de inanıyor. Üstelik bu konuda ona "çok yetkili" bir yerden izin çıktı.

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ANİ ÖLÜMÜYLE AİLESİNİ VE HAYRANLARINI YASA BOĞMUŞTU

Olayı şöyle bir hatırlarsak... Ülkemizde de bir dönem Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı dizinin yıldızlarından Bob Saget, geçen yılın ocak ayında 65 yaşında hayata veda etmişti.

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bir sahne gösterisi için gittiği Florida'da bir otel odasında bulunmuştu.

Bu haber herkesi çok üzdü ama kelimenin tam anlamıyla yıkılan kişi 2018 yılında evlendiği eşi Kelly Rizzo oldu.

44 yaşındaki Rizzo beklenmedik anda gelen bu ölümden sonra uzun süre toparlanamadı. Kolay değil... Sevgili kocası Bob Saget'i daha doymadan yitirmişti.

Ama zor da olsa Kelly Rizzo yine de hayata tutundu. Görünüşe göre hiç kimse Saget'in yerini tutamayacak olsa da Rizzo kalbinin kapılarını yeni bir aşka açabilir.

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Söylediğine göre kendisine bu konuda öneride bulunanlar da kaybettiği eşi Bob Saget'in ilk eşi Sherri Kramer ile evliliğinden dünyaya gelen kızları.

Kelly Rizzo; Fox News'a verdiği röportajda eşi Bob Saget'in ölümünden sonra en büyük desteği ünlü oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Lara ile Aubrey'den gördüğünü söyledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların desteği benim için çok anlamlı."

Kelly Rizzo, ölen eşinin iki kızının da kendisini sevdiğini ve mutlu olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızlar benim mutlu olmamı istiyorlar. Bana babaları Bob'un da beni mutlu görmek isteyeceğini söylüyorlar. Bu iki kız babalarını çok iyi tanıyorlar ve onların bu sözleri benim için çok anlamlı."

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BÜYÜK BİR HEDİYE

Hazırladığı yemek bloğuyla tanınan Bob Saget'in kendisinin mutlu olmasını isteyeceğini bilmenin çok güzel olduğunu ve bunları aktörün kızlarından duymanın paya biçilmez olduğunu söyledi.

Rizzo'nun söylediğine göre kızlar kendisine "Seni tanıyoruz... Doğrusunu yapacağını biliyoruz, biz de senin mutlu olmanı istiyoruz "diyor.

Kelly Rizzo'ya göre kaybettiği eşinin kızlarından aldığı bu desteğin devamlılığı kendisi için çok büyük bir hediye.

Rizzo'nun söylediğine göre Bob Saget'in kızları artık başka biriyle yeniden romantik ilişki yaşamasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını da ona söylüyorlar sık sık.

Rizzo'ya göre aslında bu gibi durumlarda birinden izin almak gibi bir durum söz konusu olmadığını ama iki genç kızın kendisine bunca değer vermesinin paha biçilemez bir duygu olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da "Bundan daha büyük bir hediye bekleyemezdim" diye sürdürdü sözlerini.

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Kelly Rizzo kendisi de yeni bir ilişkiye hazır hissettiğini söylemekten çekinmedi.

Bob Saget'in ilk evliliğinden Aubrey (solda) ve (Lara) adında iki kızı bulunuyor.

