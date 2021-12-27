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Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

#Kelly Lebrock#Steven Seagal#Woman İn Red
Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu, hakkında birçok cinsel taciz iddiası bulunan eski eşine acıdığını çarpıcı sözlerle ifade etti: O bir Hollywood trajedisi.

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ÇARPICI SÖZLER SARF ETTİ
Tam şöhretinin doruğundayken kariyerine veda edip çocuklarını da alıp doğanın kollarında bir çiftlikte yaşamaya başlayan oyuncu Kelly LeBrock, kısa bir süreliğine setlere geri döndü. Bu arada eskiden olduğu gibi basının ilgisini de üzerine çeken oyuncu, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eski eşi Steven Seagal hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kelly LeBrock, 1987 ile 1996 arasında evli kaldığı, üç çocuğunun babası Seagal hakkında "O bir Hollywood trajedisi" diye konuştu.

Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

OLAYLI BOŞANMA
1984 yılında kamera karşısına geçtiği Woman In Red (Kırmızılı Kadın) adlı filmle hafızalara kazınan LeBrock, 25 yıl aradan sonra Tomorrow's Today adlı komedide rol almayı kabul etti. Filmin çekimleri için, uzun süredir yaşadığı California'daki çiftliğinden Los Angeles'a dönen Kelly LeBrock, Page Six'e bir röportaj verdi. O sohbet sırasında da konu dönüp dolaşıp eski eşi, dövüş sanatları ustası ve aksiyon yıldızı Steven Seagal'a geldi. Kelly LeBrock, olaylı bir şekilde boşandığı, üç çocuğunun babası Seagal hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

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'ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
"O adam için üzgünüm" diye konuşan 61 yaşındaki LeBrock sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence o çok üzgün bir insan. Onu "bir Hollywood trajedisi" diye tanımlardım. Çocukken çok fazla zorbalığa uğradığına inanıyorum. Çok hastalıklı ve çok zayıf. Onun için en iyisini diliyorum."

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Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

BU EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Kelly LeBrock ile Steven Seagal, 1987 ile 1996 yılları arasında evli kaldı. Çiftin, Annaliza ve Arissa adında iki kızı ile Dominic adında bir oğlu dünyaya geldi bu evlilikten. Boşanmalarının ardından LeBrock, kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen Hollywood'u terk edip bir çiftliğe yerleşti. Anlattığına göre bu süre içinde evinde bir televizyonu bile yoktu. Hollywood'un çocuklarını büyütmek için çok da uygun bir yer olmadığını düşündüğü için kendine yeni bir hayat kurduğunu anlatmıştı Kelly LeBrock.

Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

ONLARCA  CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI YAPILDI
Eski eşi 69 yaşındaki Steven Seagal ise onlarca yıldır hakkında ileri sürülen cinsel taciz iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. 2018'de iki kadın Seagal'ı cinsel taciz ile suçladı. Fakat ona yönelik iddialar bu kadarla sınırlı kalmadı. Aralarında Jenny McCarthy, Portia de Rossi ve Julianna Marguiles gibi ünlülerin de bulunduğu 11 kadın Seagal'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu. 

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Steven Seagal hakkında taciz suçlamasında bulunanlardan biri de ünlü oyuncu Jenny McCarthy. Oyuncu, 1995 yapımı Under Siege adlı filmin provaları sırasında Seagal'ın kendisinden, üzerindeki tüm elbiseleri çıkarmasını istediğini ileri sürmüştü. Ardından da kendisine "Biliyorsun, bu bölüm çıplaklık gerektiriyor. Ve ben senin giydiğin bu elbise içinde aslında nasıl göründüğünü bilemem" dediğini belirtmişti.Portie De Rossi ile Julianne Marguiles da katıldıkları oyuncu seçmeleri sırasında Seagal'ın kendilerini benzer şekilde taciz ettiklerini ileri sürmüştü. Regina Simons adlı bir dublör de On Deadly Ground adlı filmin çekimleri sırasında Steven Seagal tarafından taciz edildiğini anlatmıştı. O dönemde 18 yaşında olan Simons, Seagal'ın bir parti olduğunu ileri sürerek kendisini evine davet ettiğini de sözlerine eklemişti.

Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler


JAPONYA'DA TANIŞTILAR
Kelly LeBrock ile Steven Seagal, 1987 yılında Japonya'da Lebrock'un menajeri aracılığıyla tanıştılar. O sırada Seagal eski eşi Miyako Fujitani'yi ziyaret etmek için Japonya'daydı, LeBrock da bir çekim için. Başlarda Seagal'ın ısrarlı tekliflerini geri çeviren Kelly LeBrock sonunda onunla buluşmayı kabul etti. O dönemde Seagal'ın uzun boyundan, formda görüntüsünden ve akıcı şekilde Japonca konuşmasından etkilendiğini anlatmıştı Kelly LeBrock. İlişkileri bir peri masalı gibi başlayan Seagal ve LeBrock sonunda evlendiler ve üç çocukları oldu. Fakat sonra evliliklerinde her şey ters gitmeye başladı.

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Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

ÇOCUKLARINI BOŞANMA HABERLERİNDEN UZAK TUTMAK İSTEDİ
Kelly LeBrock, o dönemde neler yaşandığını basınla çok ayrıntılı bir şekilde paylaşmadı. Fakat boşanmalarının çok fazla gündemde  olması nedeniyle hayatının yeni döneminde meraklı gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Bu yüzden de California'da bir vadide bulunan çiftlikte yaşamaya karar verdi. "Çirkin" diye tanımladığı boşanmayla ilgili haberlerden çocuklarını uzak tutmak için de televizyonsuz bir hayat sürmeye karar verdi.

 

Steven Seagal, Kelly LeBrock ile tanıştığında Adrienne La Russa ile evliydi. Fakat çocuklarının dadısı Arissa Wolf ile de bir ilişkisi vardı. 1984 yılında evlenen çift yine aynı yıl boşandı. Seagal, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. İlk karısı 1974 ile 1987 arasında evli kaldığı Japon Miyako Fujitani idi. Daha sonra Adrienne La Russa ile 1984 yılında evlenip boşandı. Kelly LeBrock ile 1987- 1996 arasında evli kalan Seagal, 2009'da Moğol kökenli Erdenetuya Seagal ile hayatını birleştirdi. Seagal'ın tüm evliliklerinden yedi tane çocuğu bulunuyor.  

Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

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RUS VATANDAŞLIĞI ALDI
Seagal hakkında 2016 yılında çok konuşulan bir dava açılmıştı. Seagal'ın olaylar yaşandığı dönemde 23 yaşında olan asistanı Kayden Nguyen ünlü aktörün kendisine haftanın 7 günü 24 saat tacizde bulunduğunu ileri sürmüştü. Seagal bir süre önce Rus vatandaşlığına geçmesiyle de gündeme oturmuştu.

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Kelly LeBrock, cinsel tacizle suçlanan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O adam için üzgünüm, çocukken çok zulmetmişler

KARİYERİNE MODEL OLARAK BAŞLADI
Kariyerine model olarak başlayan Kelly LeBrock daha sonra sinemaya geçti. Rol aldığı Kırmızılı Kadın (The Woman in Red), Weird Science (Tuhaf Bilim) ve Hard to Kill adlı filmlerle bir anda parlak bir oyunculuk kariyeri elde etti. İlk evliliğini 1984 ile 86 arasında Victor Drai ile yapan LeBrock'un özel hayatının en çok konuşulan bölümü ise Steven Seagal ile ilişkisi ve evliliği oldu. 1987'de evlenen çift üç çocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri 1996'da bitti. Kelly LeBrock, üçüncü evliliğini ise 2007 ile 2008 arasında Fred Steck ile yaptı. LeBrock'un üç tane torunu bulunuyor.

 

 

 

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#Kelly Lebrock#Steven Seagal#Woman İn Red

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