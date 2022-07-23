Mutlu son için gün sayıyor: Bir kere evleniyorum, bu para feda olsun

Haberin Devamı

DÜĞÜNÜN YERİ BELLİ

42 yaşındaki Brook "O benim ruh eşim" dediği sevgilisi Jeremy Parisi ile onun doğum yeri olan İtalya'da evlenmeye hazırlanıyor. Hatta çiftin bunun için gün saydığı da iddialar arasında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Brook ile 37 yaşındaki sevgilisi Parisi'nin, hayatlarını birleştireceği görkemli tören için planlamalar hızlandı. Çift düğün mekanını da çoktan seçti.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYOR

İddialara göre Kelly Brook ile Jeremy Parisi; hayatlarını birleştirmek için Isola Del Liri'de bulunan Nota Pisani adlı villayı seçti. 19'uncu yüzyılda inşa edilen bu villada, nikahın ardından bir de gösterişli bir parti verilecek. Yine İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kelly Brook, düğününün istediği gibi olması için hiçbir harcamadan da kaçınmıyor. İleri sürülenlere göre 25 yıllık kariyeri boyunca yaptığı birikimin bir bölümünü gözden çıkarmaya da hazır. Kelly Brook'un, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra ünlü meslektaşlarını da davet edeceği tören için 300 bin ile 500 bin sterlin arasında harcama yapacağı öne sürülüyor.

Haberin Devamı

'MADEM BİR KERE EVLENİYORUM'

Kelly Brook'a yakın bir kaynağın İngiliz basınına verdiği bilgiye göre tören, yıldız için "hayallerindeki düğün" olacak. Yine aynı kaynak "Kelly, Jeremy'nin ruh eşi olduğunu düşünüyor. Ona göre bu Kelly'nin tek düğünü olacak. Bu yüzden de hiçbir masraftan kaçınmıyor" dedi. Özetle söylemek gerekirse Kelly Brook "Madem bir kere evleniyorum. Bu para da boşa harcanmış bir para olmayacak" diye düşünüyor.

DÜĞÜN, GEÇEN AYDAN BU YANA GÜNDEMDE

Aslına bakılırsa Kelly Brook ile Jeremy Parisi'nin evlenmeye hazırlandığı bir süredir ortalarda dolaşan bir iddia. Geçen ay düğün için mekan aradıkları haberleri basına yansıyan Kelly Brook ile Jeremy Parisi sonunda bu eksiği de tamamladılar.

Haberin Devamı

Kelly Brook, bugüne kadar kariyerinin yanı sıra gönül ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. Jason Statham, Billy Zane, Thom Evans ve David McIntosh ile nişanlanan Brook, bütün bu ilişkilerini kırık bir kalp ile bitirdi. Sonunda Jeremy Parisi ile tanıştı ve kendi deyimiyle "ruh eşini buldu."

NİŞANLISI İTALYAN ASILLI

Çiftin evlenmek için İtalya'yı seçmesinin de özel bir nedeni var. Jeremy Parisi her ne kadar Fransa'da doğup büyüse de bu ülkenin vatandaşı olsa da İtalyan kökenli. Bu yüzden de düğünün İtalya'da olmasının çift için ayrı bir önemi var.

AŞKINI BU SÖZLERLE TANIMLAMIŞTI

Kelly Brook, yedi yıldır birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin 'ruh eşi' olduğunu geçen ay İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda ifade etmişti. Brook, nişanlısı çin "en iyi arkadaşım ve ruh eşim" nitelemesinde bulunmuştu.

EN İYİ ARKADAŞI VE RUH EŞİ: Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve mesleğini başarıyla sürdüren oyuncu ve model Kelly Brook, yıllar boyunca aynı çizgiyi özel hayatında tutturamamıştı. Fakat Fransız model sevgilisi Jeremy Parisi ile bu döngüyü kırdığını basın aracılığıyla bütün dünyaya ilan etti. Brook, 2015 yılından bu yana birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin "en iyi arkadaşı ve ruh eşi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Kelly Brook ile "en iyi arkadaşım" ve "ruh eşim" dediği Jeremy Parisi ile sosyal medyada tanıştığını daha önce anlatmıştı. Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söyledi. Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu söyledi. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.

Kelly Brook, her zaman özel hayatıyla da gündemde oldu. Kariyerinin ilk döneminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi. Brook ile ilk nişanlısı Statham, 2004'te ayrılana kadar yedi yıl birlikte kaldılar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlandı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

İKİNCİ NİŞANLISI ZANE

Kelly Brook'un ikinci nişanlısı da yine bir oyuncu Billy Zane. Çift, birlikte rol aldıkları Survival Island adlı yapımın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yılında başlayan ilişkisi 2008'de bitti.

Haberin Devamı

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasında çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Bir ara ayrılıp barışan çiftin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.Thom Evans şimdi Pussycat Doll adlı müzik grubuyla ünlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

11 HAFTADA EVLİLİK TEKLİFİ

Dördüncü nişanlısıyla birlikte olduğu dönemde de Kelly Brook basının manşetlerinden inmiyordu. Katıldığı Gladiator adlı yarışma programıyla tanınan David McIntosh ile bir yıldan daha kısa bir süre flört etti Brook. Ama ilişkileri çok hızlı başladı. McIntosh, çıkmaya başlamalarından 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti. Fakat bu ilişki de kısa sürdü ve yollarını ayırdılar. Brook ile David McIntosh'un ilişkisi 2015 yılında başladı ve bitti. Brook ondan sonra da şu anda evlenmeye hazırlandığı Jeremy Parisi ile tanıştı. Çift, 2018 yılında nişanlandı.