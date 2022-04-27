DÃ¶rt niÅŸanlÄ±dan ayrÄ±ldÄ±, beÅŸincide gerÃ§ek aÅŸkÄ± buldu

Haberin DevamÄ±

EN Ä°YÄ° ARKADAÅžI VE RUH EÅžÄ°

Kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan ve mesleÄŸini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren oyuncu ve model Kelly Brook, yÄ±llar boyunca aynÄ± Ã§izgiyi Ã¶zel hayatÄ±nda tutturamamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat FransÄ±z model sevgilisi Jeremy Parisi ile bu dÃ¶ngÃ¼yÃ¼ kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya ilan etti. Brook, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olduÄŸu Jeremy Parisi'nin "en iyi arkadaÅŸÄ± ve ruh eÅŸi" olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

'SONUNDA BULDUM'

42 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Brook, Ä°ngiliz Mirror gazetesine konuÅŸtu. Oyuncu ve model Brook, Parisi ile evlilik fikrine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±. Brook "Benimle birlikte kalabilecek ve benimle aynÄ± hayat tarzÄ±nÄ± seven birini buldum. Bu aynÄ± zamanda hem heyecanlÄ± bir yaÅŸam sÃ¼rmenin hem de evde sakince oturmanÄ±n bir kombinasyonu" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Ã–NCE ONLINE OLARAK YAKINLAÅžTILAR

Kelly Brook ile "en iyi arkadaÅŸÄ±m" ve "ruh eÅŸim" dediÄŸi Jeremy Parisi ile sosyal medyada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve uzun sÃ¼re internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yledi. Brook sevgilisiyle altÄ± aylÄ±k online gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan gerÃ§ek hayatta da tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki doÄŸduÄŸunu sÃ¶yledi. Brook ile Parisi, bazen Ä°ngiltere'de bazen de Fransa'da yaÅŸÄ±yorlar.

Ä°LK NÄ°ÅžANLISI JASON STATHAM

Kelly Brook, her zaman Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde oldu. Kariyerinin ilk dÃ¶neminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi. Brook ile ilk niÅŸanlÄ±sÄ± Statham, 2004'te ayrÄ±lana kadar yedi yÄ±l birlikte kaldÄ±lar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile niÅŸanlandÄ±. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ°NCÄ° NÄ°ÅžANLISI ZANE

Kelly Brook'un ikinci niÅŸanlÄ±sÄ± da yine bir oyuncu Billy zane. Ã‡ift, birlikte rol aldÄ±klarÄ± Survival Island adlÄ± yapÄ±mÄ±n setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine aÅŸÄ±k olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iliÅŸkisi 2008'de bitti.

BEBEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœRDÃœ

Brook'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ise Ä°skoÃ§ rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasÄ±nda Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±lar. Bir ara ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan Ã§iftin iliÅŸkisi ayrÄ±lÄ±kla sonuÃ§landÄ±.Thom Evans ÅŸimdi Pussycat Doll adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼nlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

Haberin DevamÄ±

11 HAFTADA EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte olduÄŸu dÃ¶nemde de Kelly Brook basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmiyordu. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gladiator adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±yla tanÄ±nan David McIntosh ile bir yÄ±ldan daha kÄ±sa bir sÃ¼re flÃ¶rt etti Brook. Ama iliÅŸkileri Ã§ok hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. McIntosh, Ã§Ä±kmaya baÅŸlamalarÄ±ndan 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti. Fakat bu iliÅŸki de kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Brook ile David McIntosh'un iliÅŸkisi 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± ve bitti. Brook ondan sonra da ÅŸu anda birlikte olduÄŸu Jeremy Parisi ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, 2018 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±.

Haberin DevamÄ±

O EVDE BILLY ZANE Ä°LE EVLENECEKTÄ°

Kelly Brook ile Jeremy Parisi, Brook'un Ä°ngiltere'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan Kent'te Billy Zane ile niÅŸanlÄ±yken satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Tudor tarzÄ± Ã§iftlik evinde yaÅŸÄ±yor. Brook, eski niÅŸanlÄ±larÄ±ndan biri olan Billy Zane ile burada evlenmeyi planlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o dÃ¼ÄŸÃ¼n gerÃ§ekleÅŸmedi. Åžimdi o evde yeni Jeremy Parisi ile mutlu bir hayat paylaÅŸÄ±yor.

DEÄžERÄ° 1 MÄ°LYON STERLÄ°N

Brook, bu ev nedeniyle de sÄ±k sÄ±k basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±yordu bir dÃ¶nem. Eski evleri satÄ±n alÄ±p restore ettirmeyi seven Brook'un bu mÃ¼lkÃ¼ de 15'inci yÃ¼zyÄ±ldan kalma. YapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n onarÄ±mlardan sonra ise deÄŸerinin 1 milyon sterlinden fazla olduÄŸu belirtiliyor.

Haberin DevamÄ±

600 YILIK ELMA Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ°

Bu kÄ±r evinin sadece kendisi deÄŸil etrafÄ±ndaki arazi de gÃ¶rkemli. Brook'un bazÄ±larÄ±nÄ±, sevgilisinin de yardÄ±mÄ±yla kendi elleriyle diktiÄŸi Ã§iÃ§eklerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bahÃ§e sÄ±k sÄ±k TV kameralarÄ±nÄ± da aÄŸÄ±rlÄ±yor. Brook'un, dÃ¶nÃ¼mlerce uzanan bakÄ±mlÄ± bahÃ§eleri gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n topraÄŸa olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir gÃ¶stergesi. Ama evinin iÃ§i de tÄ±pkÄ± bahÃ§esi kadar etkileyici. Hatta geniÅŸ bir araziye yayÄ±lan bahÃ§esinde 600 yÄ±llÄ±k elma Ã§iftliÄŸi bile var. YÃ¼zme havuzu, bir gÃ¶let de Brook'un Ã§iftlik evinin arazisinde yer alÄ±yor.

AlÄ±ntÄ± Metni

Brook "Asla sahip olmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyler Ã¼zerinde uzun uzun dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. Sadece sahip olduklarÄ±m konusunda pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim var" diyerek hayat felsefesini Ã¶zetliyor.

Â