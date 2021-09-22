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Kelebek'e 6 ödül!

#Kelebek#Magazin Gazetecileri Derneği#KELEBEK
Kelebeke 6 ödül

Magazin Gazetecileri Derneği’nin dağıttığı Altın Objektif Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Gündem yaratan magazin haberleriyle Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki, altı ödüle layık görüldü. Ödüller, 27 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak gala gecesinde sahiplerini bulacak.

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Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25’incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’ni kazanan isimler belli oldu.

Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki, altı ödülle zirvede yer aldı. Haber dalında İsmail Bayrak, “Ozan Güven sevgilisini darp etti” ve “Boşanma sebebi Hadise mi?” haberleriyle iki kere ödüllendirilirken, Mehmet Üstündağ, “Emina’dan Mustafa Sandal’a haciz şoku” haberiyle ödüle layık görüldü.

Fotoğraf dalında, “Aşk Çeşme’si” haberindeki fotoğraflarıyla Deniz Boy ödüllendirilirken; röportaj dalında ise Anthony Hopkins ve Denzel Washington röportajlarıyla Barbaros Tapan iki kere ödüle layık görüldü.

KUTLAMA MESAJI

Turkcell ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 27 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde basın meslek ödüllerinin yanı sıra tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri de ödüllendirilecek.

Hakan Bilgin ve Özge Özder’ın sunacağı tören öncesi bir açıklama yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, “Magazin dünyasına damga vuran haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. 30 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her birini bu çalışmalarından dolayı MGD yönetimi olarak kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

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Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan’la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı. Anthony Hopkins, Barbaros Tapan’a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Kelebeke 6 ödül

Anthony Hopkins, Barbaros Tapan’a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Kelebeke 6 ödül

Mehmet Üstündağ, köşesinde yazdığı “Emina’dan Mustafa Sandal’a haciz” haberiyle ödüle layık görüldü.

Kelebeke 6 ödül

Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan’la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı.

Kelebeke 6 ödül

Tüm Türkiye, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiğini İsmail Bayrak’ın haberinden öğrendi.

Kelebeke 6 ödül

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Gündeş’in boşanma dilekçesinde yer alan ihanet iddialarındaki o ismin Hadise olduğu bu haberle ortaya çıkmıştı.  

Kelebeke 6 ödül

Deniz Boy, Burçin Terzioğlu haberiyle fotoğraf ödülünü kazandı.  

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#Kelebek#Magazin Gazetecileri Derneği#KELEBEK