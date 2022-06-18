Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

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Oyuncu Aslıhan Karalar, iki parçalı beyaz elbisesi içinde çok şıktı. Karpuz kollu elbise, ünlü modacı Cihan Nacar imzası taşıyordu. Karalar ve Nacar, gece boyunca birlikte vakit geçirdi.

Manken Ceylan Çalgan gecede Sagaza marka pembe bir gömlek elbise giydi.

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Bugüne kadar birçok starı partiye hazırlayan ünlü modacı Cihan Nacar bu kez kendisi kırmızı halıdaydı...

Esra Yurdusev - Kübra Aslan

“Arka Sokaklar”ın Avukat Başak ’ı Perihan Ünlücan dizide Komiser Cemal’e hayat veren Yiğitcan Ergin’le olan bu fotoğrafını “Canım” notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

Elvan Dişli, Perihan Ünlücan, Deniz Çatalbaş

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın güzel oyuncuları Elvan Dişli, Perihan Ünlücan ve Deniz Çatalbaş da partiye katılan isimler arasındaydı. Üç oyuncu kırmızı halıda objektiflere birlikte poz verdi.

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Gülbahar Karakuş - Serra Arıtürk - Merve Dizdar - Yüsra Geyik - Meltem Karaata - Yağız Can Konyalı - Damla Yılmaz - Hande Doğandemir

Yapımcı Elif Dağdeviren, kırmızı halıda eski manken ve voleybolcu Eylem Şenkal ile birlikte poz verdi.

Partide buluşan Serra Arıtürk ve Yüsra Geyik koyu bir sohbete daldı.

Sevdiklerimizle yaza merhaba

“İçimize mi Atalım” adlı yeni şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Gülden, kırmızı halının şık isimleri arasındaydı. Gülden geceden fotoğrafını “Bütün sevdiklerimizle yaza merhaba” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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“Gönül Dağı” dizisiyle tanınan Gülsim Ali, L’alingi marka pembe yırtmaçlı elbisesiyle gecenin parlayanları arasındaydı.

Geceye hazırlanmasının uzun sürmediğini söyleyen Hande Subaşı, “Yaz hepimize enerji veriyor, umarım herkes için harika bir yaz olur” dedi.

Seçkin Piriler

Miray Gündoğdu

Ünlü sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu da partiye katılan isimler arasındaydı.

Zeynep Mansur, derin bacak dekolteli beyaz bir elbise tercih etti.

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“Bizim Hikaye” dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan Serra Pirinç, yakında “Tozluyaka” adlı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacağını söyledi.

En son Kanal D’nin “Camdaki Kız” dizisinde rol alan Yüsra Geyik, süper minisiyle gecedeydi.

Peter Pan Müzikali’yle gündemde olan genç oyuncu Yağız Can Konyalı da geceye gelen isimlerden oldu.

Ünlü DJ Serhan Sokulgan stiliyle partiye renk kattı.

Hürriyet Kelebek Yaz Partisi’ne katılan Murat Doğan, Nedim Özkan, Ömer Özgüner ve Sayım Çınar hem kültür sanat dünyasını hem de yeni dizileri konuştu.

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İŞTE PERDE ARKASINDAKİ EKİP

Behlül Aydın - Mehmet Üstündağ- Cansu Topçu - Arzı Akbaş Zor - Selim Akçin - Ömür Gedik - Orkun Ün - İsmail Bayrak - Demet Yıldırım - Ayşegül Doğan - Sayit Durmaz - Murat Şaka

Onur Baştürk - Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey

Yağmur Kalyoncu

Berna Sağlam Naipoğlu - Nurbanu Güney Elbir

Bernaylafem iletişim ajansı, Hürriyet Kurumsal ve Kelebek ekibi ile gecenin kusursuz geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cem Belevi - Selim Akçin

Sinem Arat - Alanay Akdoğan

Burcu İyihuylu - Merve Arbaş Özkaynak - Kerim Sabuncuoğlu - Arzu Akbaş Zor - Arzu Yılmaz Dursun