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Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

#Kelebek Yazı Partisi#Kırmızı Halı#Hürriyet Kelebek
Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidine sahne oldu. Geceye katılan sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetleriyle poz verdi.

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Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Oyuncu Aslıhan Karalar, iki parçalı beyaz elbisesi içinde çok şıktı. Karpuz kollu elbise, ünlü modacı Cihan Nacar imzası taşıyordu. Karalar ve Nacar, gece boyunca birlikte vakit geçirdi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Manken Ceylan Çalgan gecede Sagaza marka pembe bir gömlek elbise giydi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Bugüne kadar birçok starı partiye hazırlayan ünlü modacı Cihan Nacar bu kez kendisi kırmızı halıdaydı...

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Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Esra Yurdusev - Kübra Aslan

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

“Arka Sokaklar”ın Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan dizide Komiser Cemal’e hayat veren Yiğitcan Ergin’le olan bu fotoğrafını “Canım” notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Elvan Dişli, Perihan Ünlücan, Deniz Çatalbaş

‘Arka Sokaklar'ın güzelleri

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın güzel oyuncuları Elvan Dişli, Perihan Ünlücan ve Deniz Çatalbaş da partiye katılan isimler arasındaydı. Üç oyuncu kırmızı halıda objektiflere birlikte poz verdi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Gülbahar Karakuş - Serra Arıtürk - Merve Dizdar - Yüsra Geyik - Meltem Karaata - Yağız Can Konyalı - Damla Yılmaz - Hande Doğandemir

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Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Yapımcı Elif Dağdeviren, kırmızı halıda eski manken ve voleybolcu Eylem Şenkal ile birlikte poz verdi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Partide buluşan Serra Arıtürk ve Yüsra Geyik koyu bir sohbete daldı.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

 

Sevdiklerimizle yaza merhaba

“İçimize mi Atalım” adlı yeni şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Gülden, kırmızı halının şık isimleri arasındaydı. Gülden geceden fotoğrafını “Bütün sevdiklerimizle yaza merhaba” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

“Gönül Dağı” dizisiyle tanınan Gülsim Ali, L’alingi marka pembe yırtmaçlı elbisesiyle gecenin parlayanları arasındaydı.

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Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Geceye hazırlanmasının uzun sürmediğini söyleyen Hande Subaşı, “Yaz hepimize enerji veriyor, umarım herkes için harika bir yaz olur” dedi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Seçkin Piriler

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Miray Gündoğdu

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Ünlü sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu da partiye katılan isimler arasındaydı.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Zeynep Mansur, derin bacak dekolteli beyaz bir elbise tercih etti.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Yeni dizisi başlıyor

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“Bizim Hikaye” dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan Serra Pirinç, yakında “Tozluyaka” adlı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacağını söyledi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

En son Kanal D’nin “Camdaki Kız” dizisinde rol alan Yüsra Geyik, süper minisiyle gecedeydi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Peter Pan Müzikali’yle gündemde olan genç oyuncu Yağız Can Konyalı da geceye gelen isimlerden oldu.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Ünlü DJ Serhan Sokulgan stiliyle partiye renk kattı.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Sektör sohbeti

Hürriyet Kelebek Yaz Partisi’ne katılan Murat Doğan, Nedim Özkan, Ömer Özgüner ve Sayım Çınar hem kültür sanat dünyasını hem de yeni dizileri konuştu.

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İŞTE PERDE ARKASINDAKİ EKİP

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Behlül Aydın - Mehmet Üstündağ- Cansu Topçu - Arzı Akbaş Zor - Selim Akçin - Ömür Gedik - Orkun Ün - İsmail Bayrak - Demet Yıldırım - Ayşegül Doğan - Sayit Durmaz - Murat Şaka

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Onur Baştürk - Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Yağmur Kalyoncu

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Berna Sağlam Naipoğlu - Nurbanu Güney Elbir

Bernaylafem iletişim ajansı, Hürriyet Kurumsal ve Kelebek ekibi ile gecenin kusursuz geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Cem Belevi - Selim Akçin

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Sinem Arat - Alanay Akdoğan

Kelebek Yazı partisi ünlüler geçidi

Burcu İyihuylu - Merve Arbaş Özkaynak - Kerim Sabuncuoğlu  - Arzu Akbaş Zor - Arzu Yılmaz Dursun

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#Kelebek Yazı Partisi#Kırmızı Halı#Hürriyet Kelebek

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