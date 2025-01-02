Kedi Kadın'ın ölüm nedenini nişanlısı açıkladı... Uyanıp ona seslendim... Yanımda buz gibi yatıyordu

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Aslında bu yola zengin kocasını elinde tutmak için çıkmıştı, onun uğruna durmadan bıçak altına yatıyordu.

Yine de sonuçta onu elinden kaçırdı. Ama dünyaya geldiği o mütevazı kasabada kalsaydı asla sahip olamayacağı, belki hayal bile edemeyeceği bir hayat sürdürdü.

Sonunda tam da yeni yılı karşılamaya hazırlanırken beklenmedik şekilde hayata veda etti... Hem de partiye hazırlık için dinlenmek üzere yattığı "şekerleme" sırasında.

KEDİ KADIN UYKUSUNDA ÖLDÜ

Yıllardır onu takip edenler Kedi Kadın olarak anılan Jocelyne Wildenstein'dan söz ettiğimizi çoktan anladı bile.

Dünya sosyetesinin ve magazin dünyasının çok renkli ve ilgi çeken simalarından biri olan Wildenstein, 84 yaşında, dışarıdan gayet sağlıklı görünürken hayata veda etti.

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İsvire'de bir küçük kasabada başlayan hayatı Paris'te lüks bir otelde sona erdi.

Wildenstein'ın ölümünü 2017 yılında nişanlandığı kendisinden 27 yay genç moda tasarımcısı Lloyd Klein duyurdu.

Wildenstein'ın beklenmedik ölümünün kendisi ve ailesi için büyük bir üzüntü olduğunu belirtti Klein.

57 yaşındaki Lloyd Klein, People dergisine yaptığı açıklamada Wildenstein'ın hayattaki son anlarını da anlattı.

Onun söylediğine göre çift, yeni yıl partisi için hazırlanıyordu. 2025'i Paris'te karşılamayı planlayan nişanlılar, gece önceki biraz enerji toplamak için yatıp uyumaya karar verdi.

Ama işte o, Jocelyn Wildenstein'ın son uykusu oldu. Klein uyandığında onu yanında buz gibi olmuş bir şekilde buldu.

Lloyd Klein, nişanlısının ölümünü "Üzücü... Çok üzücü... Olağanüstü üzücü" sözleriyle tanımladı. "21 yıldır tanıdığınız diğer yarınızın yanında uzanıp sonra da uyandığınızda onun cansız ve buz gibi bedenini bulmak çok üzücü" diyerek duygularını ifade etti Klein.

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Wildenstein'ın cansız bedenini nasıl bulduğu konusunda da "Ben uyandım. Ona da seslendim ve artık hazırlanmamız gerektiğini söyledim. Ama o buz gibi soğuktu ve ölmüştü" dedi.



HASTALIĞI ONU ÖLÜME GÖTÜRDÜ: Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da Klein'e göre Wildenstein flebitin neden olduğu pıhtı yüzünden hayatına veda etti. Bu arada küçük bir not... Flebit ya da damar iltihabı pıhtıya neden olabiliyor. Bu da bazen felce bazen de ani ölümlere neden olabiliyor. Klein'ın söylediğine göre Wildenstein'in bacakları da bu sağlık sorunu yüzünden aşırı şekilde şişiyordu.





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BABASININ DÜKKANINA GİREN BİR YÖNETMEN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Wildenstein, İsviçre'de Jocelyne Perisset adıyla dünyaya geldi.

İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu. Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girdi ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.

Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü.

O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı Wilderstein.

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Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein.

Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi. Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.

BÜYÜK AŞKIYLA BÖYLE TANIŞTI... KEDİ KADIN OLMAYA GİDEN YOL

Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı. Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile tanıştı.

İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.

Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi. Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!

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Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi.

Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.

KOCASINI RUS MODELLE YATAKTA BASTI

Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.

Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.

Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.

Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı. Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu.

Fakat Jocelyn Wildenstein bu sözünü tutmadı, estetik operasyonlarını sürdürdü. Daha kısa bir süre önce hiç estetik yaptırmadığını iddia edecek kadar da bıçak altına yatmayı sıradan hale getirmişti.

Wildenstein estetik bağımlısı olmadan önce dikkat çeken bir güzelliğe sahipti.





Kedi Kadın sağlıklı olarak son kez Lloyd Klein ile birlikte Paris'te çıktığı gece gezmesinde görüntülenmişti.