‘Kedi kadın’ şaşırttı: Hiç estetik yaptırmadım

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84 yaşındaki İsviçreli sosyetik figür kocasından boşanırken aldığı dudak uçuklatan tazminat ve sonrasında bir film yıldızı gibi yaşadığı hayatıyla tanınıyor.

Ancak onu dünya çapında şöhret yapan şey bu saydıklarımızın hiçbiri değil…

BÜYÜK BİR KEDİYE BENZEMEK İSTEMİŞTİ...

Jocelyn Wildenstein, yıllar boyunca yaptırdığı estetik operasyonlarla ve bir kediye benzemeye çalışırken tanınmaz hale gelen yüzüyle meşhur.





ESTETİKLERİYLE ÜNLENDİ

Hatta “Kedi kadın” lakabını da bu takıntılı şekilde üst üste yaptırdığı ameliyatlar sonrasında kazandı.

İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren Jocelyn Wildenstein yaptırdığı tüm bu operasyonları reddetti ve “Ben hiç ameliyat olmadım” dedi. Jocelyn Wildenstein aslında ününün büyük bir kısmını geçirdiği sayısız estetik operasyona borçlu olsa da bir kez daha "Ben hç estetik yaptırmadım" iddiasında bulundu

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LAKABI "KEDİ KADIN"

Sadece yaptırdığı ameliyatları değil diğer tüm kozmetik müdahaleleri de reddeden ünlü isim görüntüsünün doğal olduğunu söylerken botoks ve dolgu da yaptırmadığını söyledi.

“Estetik ameliyat olmadım, olabileceklerden korkuyorum ve ağır bir şey yaptırmaktan hoşlanmıyorum, bazen biraz ağır ve korkunç oluyor” diyen sosyetik ünlü ayrıca hiç dolgu yaptırmadığını söyledi ve yaptıran arkadaşlarının onlardan memnun olmadığını açıkladı.





“BOTOKS VE DOLGU BİLE YOK” DİYOR AMA… ESKİ FOTOĞRAFLARINI KENDİ PAYLAŞIYOR

Kedi kadın “Botoksu sevmiyorum. Herkesin buna karşı farklı bir tepkisi var. Ben sadece iki kez botoks yaptırdım. Alerjim var mı bilmiyorum ama yaptırdığımda bana iyi gelmedi. Sonuç iyi değildi, yüzüm şişti” dedi.

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Daha önce de defalarca estetik ameliyat olduğunu reddeden Jocelyn Wildenstein kimi zaman da estetik yaptırmadan önceki gençlik pozlarını paylaşarak sık sık kendini yalancı durumuna düşürüyor.





YILLARDIR AYNI YALANI SÖYLÜYOR

Jocelyn Wildenstein 90'lı yıllarda sanat simsarı Alec Wildenstein'dan boşanması sırasında ünlenmişti.

1998 tarihli bir Vanity Fair makalesine göre, sadece bir yıllık evliliklerinin ardından gözlerini gerdirmiş ve bu bitmeyen ameliyat sürecine başlamıştı.

İşte hiç ameliyat olmadığını iddia eden Wildenstein'ın gençlik fotoğrafı

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Aynı haberde, arkadaşları onun daha kedigil ve bir “orman kedisi” gibi görünmeye çalıştığını, çünkü o ve o zamanki kocasının her ikisinin de büyük kedilere hayran olduğu yazıyordu.

84 yaşındaki İsviçreli sosyetik, yıllar boyunca yaptırdığı değişimleri sık sık reddetti ve 2018'de DailyMail.com'a “Ben her zaman Brigitte Bardot gibi göründüm” dedi.

Sosyetik ünlü 1999'da çok konuşulan boşanma davasına giderken...

KOCASINDAN DA BU TAKINTISI YÜZÜNDEN AYRILDI

Jocelyn Wildenstein, kocasının büyük kedilere duyduğu aşk yüzünden kendini bu büyüleyici güzellikteki hayvanlara benzetmeye çalıştı ama bu tuhaf ısrar aslında evliliğini bitirecek sebep olacaktı. Alec Wildenstein, Jocelyn’in yaptırdığı ameliyatlara artık katlanamıyor, 20 yıllık karısının tanınmaz hale gelmesini kabul edemiyordu. Çift bu estetikler yüzünden sürekli tartışmaya başlamıştı. Bardağı taşıran son damla ise Jocelyn’in kocası Alec’i yatakta genç ve güzel bir modelle basması olacaktı. Çift bu ihanetin ortaya çıkmasıyla birlikte korkunç bir kavga etti hatta Alec Wildenstein’ın bu kavga esnasında eşine silah doğrulttuğu ortaya çıktı. Çift 20 yıllık evlilik ve iki çocuğun ardından boşanmaya karar verdi. Bu ayrılık tarihe geçecekti. Kedi kadın 21 yıldır Kanadalı modacı Lloyd Klein'la birlikte

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BOŞANMA DAVASI TARİHE GEÇTİ: MİLYARLARI OLDU AMA…

Jocelyn ve Alec Wildenstein’ın boşanması en yüksek tazminatlı ünlü boşanmalarından biri oldu, dava iki yıl sürdü. Jocelyn eşinden 2,5 milyar dolar tazminat almayı başardı. Ancak davaya bakan hakim ilginç bir karara imza atarak bu boşanmayı daha da ilginç hale getirdi. Jocelyn’in estetik bağımlılığı artık dünya tarafından da biliniyordu ve hakim kadının alacağı bu astronomik boşanma tazminatının bir kuruşunun bile estetik operasyonlar için kullanılamayacağına hikmetti. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu düşünülüyor.