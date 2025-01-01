'Kedi Kadın' hayata veda etti... Magazin dünyasının en renkli simasıydı

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Jocelyn Wildenstein'in ölümünü kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

Wildenstein son olarak 18 Aralık 2024 günü nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenmişti. O günden sonra da bir daha halkın içinde görülmedi.

Jocelyn Wildenstein, son olarak 18 Aralık 2024 günü kendisinden 27 yaş genç nişanlısıyla görülmüştü.





BABASININ DÜKKANINA GİREN BİR YÖNETMEN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Wildenstein, İsviçre'de Jocelyne Perisset adıyla dünyaya geldi.

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İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu. Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girdi ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.

Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü.

O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı Wilderstein.

Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein.

Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi. Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.

BÜYÜK AŞKIYLA BÖYLE TANIŞTI... KEDİ KADIN OLMAYA GİDEN YOL

Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı. Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile tanıştı.

İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.

Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi. Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!

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Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi.

Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.

KOCASINI RUS MODELLE YATAKTA BASTI

Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.

Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.

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Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.

Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı. Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu.

Fakat Jocelyn Wildenstein bu sözünü tutmadı, estetik operasyonlarını sürdürdü. Daha kısa bir süre önce hiç estetik yaptırmadığını iddia edecek kadar da bıçak altına yatmayı sıradan hale getirmişti.

Wildenstein, eski sevgilileri sayesinde dünyayı gezdi... En çok Afrika'dan etkilendiğini de hiç saklamadı.