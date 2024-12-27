Keanu Reeves’den John Wick açıklaması: Bu soruyu dizlerime sorun

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İlk John Wick filminde başrol oynadıktan sonra deyim yerindeyse yeniden doğan ve kariyerinin zirvesini yaşamaya başlayan Keanu Reeves eşini kaybettikten sonra tövbe eden ancak başına gelenlerden sonra intikam için geri dönen tetikçi rolüyle kelimenin tam anlamıyla bir sinema efsanesi haline gelmişti.

Serinin dördüncü bölümü John Wick 4 2023’te vizyona girdi. Filmin sürprizli finali de hayranlarını “Acaba John Wick geri dönecek mi?” sorusuyla baş başa bıraktı.

O zamandan beri sürekli olarak rolüne geri dönüp dönmeyeceği sorularıyla karşılan Keanu Reeves geçtiğimiz gün CBS News'e verdiği röportajda film serisinin geleceği hakkında konuştu.

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60 yaşına basan Reeves, John Wick 5 yapma planları olup olmadığı sorusuna “Asla asla diyemezsiniz” dedikten sonra “Şu anda dizlerim ’Bir John Wick daha yapamam' diyor” dedi ancak hemen ardından da “Kalbim istiyor ama dizlerim bunu yapabilir mi bilmiyorum” itirafında bulundu.

Aslında Keanu Reeves’i John Wick 5 filmi olmasa da 2025’te yeniden aynı rolde beyaz perdede izleyeceğiz.

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Reeves, John Wick evreninde geçen, bu kez baş kahramanı yıldız oyuncu Ana de Armas tarafından canlandırılacak Ballerina filminde John Wick karakterini yeniden canlandıracak.

Reeves, filmde başrolde oynayan Ana De Armas ve Norman Reedus'un ikilisine bir kez daha efsane karakterine bürünerek eşlik edecek.

6 Haziran 2025'te gösterime girecek Ballerina filminde tüm John Wick filmlerinde rol alan ve dördüncü filmden sonra aniden hayatını kaybeden Lance Reddick de yer alıyor. Bu filmde canlandırdığı rol usta aktörü perdede izleyeceğimiz son rol olacak…