Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

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Adeta yılan hikâyesine dönen bu yeni proje için ilk filmin başrolünde yer alan Keanu Reeves’in bir kez daha başrolde oynamasını isteyen hayranlar da projeden gelecek haberi merakla bekliyordu.

Aynı isimdeki DC Comics/Vertigo çizgi romanından uyarlanan filmde Keanu Reeves dünyada insan kılığına girmiş melez melek ve iblisleri görebilen John Constantine karakterine hayat vermişti.

Geçmişteki bir intihar girişiminin günahından kurtulup cennete kabul edilmek için iblisleri cehenneme geri gönderen John Constantine (Keanu Reeves) ikiz kız kardeşinin şüpheli ölümünü araştıran dedektif Angela Dodson (Rachel Weisz) ile iş birliği yaptığında, cehennemi yeryüzüne getirmeyi amaçlayan büyük bir doğaüstü komployu keşfetmişti.

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Warner Bros’un Keanu Reeves'in başrolde yer alacağı bir devam filmi projesi üzerinde uzun yıllardır çalıştığı, bu projenin James Gunn ve Peter Safran'ın kurduğu ana DC Sinematik Evreni'nden bağımsız bir yapım olacağı söyleniyordu.

Deadline’da yer alan yeni bir habere göre proje gerçekten de yola çıktı. Ancak bunun ilk filmin devamı mı yoksa ondan bağımsız yepyeni bir film mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

DC Studios’un Evil Dead Wrath yönetmeni Francis Galluppi'yi tamamen yeni ve bağımsız bir John Constantine filmi yazması için görevlendirdiği ortaya çıktı. Bu yeni gelişmeyle birlikte Keanu Reeves'in başrolünde yer alacağı bir Constantine 2 projesinin rafa kalktığı iddia edildi.

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Ancak stüdyodan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hayranları Keanu Reeves’i yeniden Constantine olarak görmek istese de yıldız oyuncunun projeye dahil olup olmayacağı belirsiz.

James Gunn, geçen yıl Keanu Reeves'le proje hakkında görüştüklerini ancak senaryonun henüz kendisine ulaşmadığını doğrulamıştı. İlk filmde rol alan Peter Stormare ise Keanu Reeves'in senaryoyu beğenmediğini, sürecin bu yüzden uzadığını iddia etmişti.

Stüdyo 2022’de yıldız oyuncuyla ilk filmin devamını çekmek istediklerini doğrulamış, Keanu Reeves de Warner Bros'un devam filmini kabul etmesi için çok ısrarcı davrandığını itiraf ederek bu rolü çok sevdiğini ve yapımcılara senelerce yeni film için yalvardığını itiraf etmişti.