×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

Güncelleme Tarihi:

#Constantine#Keanu Reeves#DC Comics
Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 15:21

2005 yılında sinema uyarlandığında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve ilerleyen yıllar içinde kült bir yapım haline gelen Constantine filminin devamının çekileceği haberi son birkaç senedir konuşuluyordu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adeta yılan hikâyesine dönen bu yeni proje için ilk filmin başrolünde yer alan Keanu Reeves’in bir kez daha başrolde oynamasını isteyen hayranlar da projeden gelecek haberi merakla bekliyordu.

Aynı isimdeki DC Comics/Vertigo çizgi romanından uyarlanan filmde Keanu Reeves dünyada insan kılığına girmiş melez melek ve iblisleri görebilen John Constantine karakterine hayat vermişti.

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

Geçmişteki bir intihar girişiminin günahından kurtulup cennete kabul edilmek için iblisleri cehenneme geri gönderen John Constantine (Keanu Reeves) ikiz kız kardeşinin şüpheli ölümünü araştıran dedektif Angela Dodson (Rachel Weisz) ile iş birliği yaptığında, cehennemi yeryüzüne getirmeyi amaçlayan büyük bir doğaüstü komployu keşfetmişti.

Haberin Devamı

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

Warner Bros’un Keanu Reeves'in başrolde yer alacağı bir devam filmi projesi üzerinde uzun yıllardır çalıştığı, bu projenin James Gunn ve Peter Safran'ın kurduğu ana DC Sinematik Evreni'nden bağımsız bir yapım olacağı söyleniyordu.

Deadline’da yer alan yeni bir habere göre proje gerçekten de yola çıktı. Ancak bunun ilk filmin devamı mı yoksa ondan bağımsız yepyeni bir film mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

DC Studios’un Evil Dead Wrath yönetmeni Francis Galluppi'yi tamamen yeni ve bağımsız bir John Constantine filmi yazması için görevlendirdiği ortaya çıktı. Bu yeni gelişmeyle birlikte Keanu Reeves'in başrolünde yer alacağı bir Constantine 2 projesinin rafa kalktığı iddia edildi.

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

Haberin Devamı

Ancak stüdyodan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hayranları Keanu Reeves’i yeniden Constantine olarak görmek istese de yıldız oyuncunun projeye dahil olup olmayacağı belirsiz.

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

James Gunn, geçen yıl Keanu Reeves'le proje hakkında görüştüklerini ancak senaryonun henüz kendisine ulaşmadığını doğrulamıştı. İlk filmde rol alan Peter Stormare ise Keanu Reeves'in senaryoyu beğenmediğini, sürecin bu yüzden uzadığını iddia etmişti.

Keanu Reeves ‘Yapımcılara yalvardım’ demişti… Efsane film beyazperdeye geri dönüyor: Başrol hala belli değil

Stüdyo 2022’de yıldız oyuncuyla ilk filmin devamını çekmek istediklerini doğrulamış, Keanu Reeves de Warner Bros'un devam filmini kabul etmesi için çok ısrarcı davrandığını itiraf ederek bu rolü çok sevdiğini ve yapımcılara senelerce yeni film için yalvardığını itiraf etmişti.

Gözden KaçmasınKeanu Reeves’den John Wick açıklaması: Bu soruyu dizlerime sorunKeanu Reeves’den John Wick açıklaması: Bu soruyu dizlerime sorunHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Constantine#Keanu Reeves#DC Comics

BAKMADAN GEÇME!