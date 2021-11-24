Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz!

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BİRLİKTE OYNADIKLARI FİLM NEDENİYLE

57 yaşındaki Reeves, Esquiere dergisine verdiği röportajda, bunun nedenini de anlattı. Reeves'in anlattığına göre bu durumun nedeni de Ryder ile birlikte oynadıkları film.

O SAHNEDE GERÇEK BİR RAHİP KULLANILDI

Reeves'in sözünü ettiği, bu "Tanrı katında evlilik" durumunun nedeni ise şöyle: Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini üstlendiği 1992 tarihli Dracula filminde Keanu Reeves ile Winona Ryder önemli rolleri üstleniyordu. Senaryo gereği canlandırdıkları karakterlerin de evlenmesi gerekiyordu. Coppola işte o sahnede gerçek bir rahip kullandı. Nikah töreni de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldı.

'TANRI KATINDA EVLİYİZ'

İşte yıllar önce yaşanan bu gelişmeyi hatırlatan Keanu Reeves "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Winona evli olduğumuzu söylüyor, Coppola evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz" dedi.

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RYDER DA AYNI KONUDAN SÖZ ETMİŞTİ

Reeves'in filmdeki rol arkadaşı Winona Ryder da 2018 yılında Entertainment Weekly dergisine verdiği bir röportajda, nikah sahnesinin Los Angeles'ta bir Yunan Ortodoks Kilisesi'nde gerçek bir rahiple çekildiğini söyleyerek şöyle konuşmuştu: " Dracula filminde evlendik. Yemin ederim gerçek hayatta evliyiz. Francis (Ford Coppola) o sahnede gerçek bir rahip kullandı." Ryder da tıpkı Reeves gibi o sahnede gerçek bir nikahta ne yapılıyorsa hepsinin yapıldığını sözlerine eklemişti o söyleşide.

ROMANTİK İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDE

Gerçek hayatında şu ana kadar hiç evlenmeyen Keanu Reeves son dönemde Alexandra Grant ile yaşadığı ilişkiyle gündemde. Reeves, son dönemde sevgilisi Alexandra Grant ile gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Birçok kişi 57 yaşındaki Reeves'i yaşıtı olan birçok ünlü erkeğin tam tersine yarı yaşındaki bir kadınla değil de kendisine yakın yaşta bir hayat arkadaşı seçmesini olumlu bir davranış olarak değerlendirmişti.

TRAJİK BİR ÖYKÜ

Ondan önce de Jennifer Syme ile trajik bir şekilde biten bir aşk yaşamıştı ünlü oyuncu. Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

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KIZI ÖLÜ DOĞDU

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

AYRILDILAR AMA ZOR GÜNÜDE YANINDA OLDU

Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı.

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ONLARIN HAYATININ BİR PARÇASI OLMAYI ÖZLÜYORUM'

Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.

ÜÇ YILLIK BÜYÜK AŞK

Winona Ryder ise en çok konuşulan ilişkisini Johnny Depp ile yaşamıştı. Çift bir dönem Hollywood'un efsane aşıkları olarak tanınıyordu. 1990 yılında Edward Scissorhand filminde tanışan Ryder ve Depp daha sonra aşk yaşamaya başladı. Aşkları her ne kadar üç yıl sürse de hafızalarda yer etti. Ryder yıllar sonra bu aşk ve ayrılık hakkında "İlk gerçek aşk ilk kalp ağrısı" diye konuşmuştu.