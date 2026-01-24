'Kazandığım milyonlar kasada öylece dursun': Sokaktaki evsizlere para dağıtıyor ama ikinci el kıyafetler giyiyor!

Haberin Devamı

Eskiden kardeşlerle aynı odayı paylaşmak zorundayken onlarca kişiyi ağırlayabilecek bir değil birkaç tane malikane satın almak... Tatile gittiğinde en lüks otellerde konaklayıp özel jetlere binmek... Evinde onlarca çalışanın olması...

İşte Jennifer Lopez de böyle bir hayali gerçekleştiren ünlülerden biri... Mütevazı bir evde büyüyen Lopez, hem şarkıcı hem de oyuncu olarak kendine güzel bir kariyer inşa etti.

Gerçi özel hayatında mutluluğu hiç bulamadı... Dört kez evlenip boşandı, sonunda hep yalnız kaldı. Son kocası Ben Affleck ile de yollarını ayıran 56 yaşındaki Lopez, yine de dimdik ayakta duruyor.

Haberin Devamı

Ben Affleck ile yaptığı dördüncü evliliği de hüsranla biten Lopez, artık kendi başına mutlu olmayı öğrendi.

Zaten kendisinin de söylediği gibi özel hayatında yaşadığı bütün bu hayal kırıklıkları ona kendisiyle mutlu olmayı, hayattan keyif almayı öğretti.

Lopez, bu söylediklerini de gerçekten yapıyor. Dördüncü yuvası da yıkılmış olsa da hayatını sürdürüp her anından zevk almaya bakıyor.

Ünlü yıldız geçtiğimiz gün de çıktığı bir alışveriş turunda görüntülendi.

Üzerinde, geçip giden yıllara rağmen hala formda olduğunu gösteren askılı siyah elbisesi ve üzerindeki ceketiyle gayet şık bir görünüm sergiledi Lopez.

Lopez, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. O gün de her zamanki gibi gayet şık giyinmişti.

O gün ünlü bir ikinci el giyim mağazasına da uğradı. Orada türlü türlü kıyafeti giyip çıkarıp denedi. Özellikle de ceket ve mont gibi parçalarla ilgilendi. Lopez'in keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olan, ünlü moda markalarından giyinen Jennifer Lopez'in bir ikinci el mağazasından alışveriş etmesi ilk anda şaşkınlık yarattı.

Ama işin aslı biraz farklı doğrusu. Çünkü Lopez'in alışveriş ettiği ikinci el mağaza kendi alanında epey ünlü What Goes Around Comes Around adlı mağaza piyasaya göre uygun fiyatlarıyla bilinse de özellikle ünlüler arasında müdavimi olan bir mağaza.

Haberin Devamı

Sanki kendi evindeymiş gibi rahatça gezindi mağazanın içinde Lopez.

Özgünlüğü onaylanmış, özenle seçilen giyim eşyaları ve aksesuarları satıyor. Özellikle de vintaj moda konusunda uzmanlaşmış bir mağaza.

Belli ki Lopez de sık sık gittiği ve ürünler satın aldığı bu mağazayı önceki günkü alışveriş turuna dahil etti.

Bu arada Jennifer Lopez, birkaç gün önce de sokakta rastladığı bir evsize cömert bir bahşiş verirken görüntülenmişti.

Jennifer Lopez o gün özellikle ceket ve mont gibi parçaları inceledi.





Haberin Devamı

O gün elinde ünlü bir moda markasına ait 80 bin dolar değerinde bir çanta ve üzerinde yine ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetlerle görülen Lopez, yanına yaklaşıp kendisine olan sevgisini dile getiren bir evsize gayet cömert bir bağışta bulundu.