Kaynanası onu boşuna baş tacı yapmadı...'Bize yakışmaz' diye dekolteyi kapattırdı

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Ama bunun tam tersi örnekler de var. Birbirleriyle gerçekten anne ve kız gibi olan gelinler ile kaynanalar...

İkisinin de sevdiği olan eşler de bu sayede huzuru ve mutluluğu buluyor elbette.

Böylesine olumlu gelin- kaynana ilişkilerinin ünlüler dünyasındaki en çarpıcı örneklerinden birini Hollywood yıldızlarından Matthew McConaughey'in karısı Camila Alvez ile kaynanası Mary Kathlene McCabe sergiliyor. İkili, kelimenin tam anlamıyla anne ve kız gibi oldular.

ANNE- KIZ GİBİ OLDULAR

Bu kadar iyi anlaşan bir gelin kaynana ikilisi de kraliyet dünyasında.

Ürdün Kraliçesi Rania ile büyük oğlu Prens Hüseyin'in karısı Rajwa Alsahif, daha başından beri iyi geçinen bir gelin kaynana örneği sergiliyor.

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Kraliçe Rania, oğlunun nişan haberini duyururken de gelini Rajwa'dan "üçüncü kızım" diye söz etmişti zaten.

Düğün öncesi yapılan kına gecesinde de gözleri dolarak "Rajwa, benim oğlum Hüseyin için ettiğim bütün duaların kabulü" diyerek gelinini mutluluktan ağlatmıştı.

DÜĞÜNE DE AİLE BOYU KATILDILAR

Ürdün kraliyet ailesinin temsilcileri geçtiğimiz hafta sonu da tüm dünyanın gözlerini diktiği bir düğün törenine gitti.

Kraliçe Rania, oğlu Prens Hüseyin, gelini Prenses Rajwa, büyük kızı İman, damadı Jameel Thermiotis ve küçük kızı Selma hep birlikte Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe konuk oldular. Hatta büyük kızıyla aynı adı taşıyan 11 aylık torunu İman bile o törendeydi.

Elbette o düğün katılan ünlülerin şıklık yarışına da dönüştü. Zaten dünyanın en şık kadınlarından biri olarak bilinen Kraliçe Rania bu kuralını yine bozmadı.

Diğer yandan ondan daha fazla merak konusu olan kişi ise gelini Rajwa'ydı.

Geçen yıl ilk kez anne olan prenses, eğlencenin ilk günü fıstık yeşili renkte belini altın rengi bir kemerle süslediği bir elbise giydi.

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Bedenini tamamen saran bu elbise sayesinde doğum yaptıktan sonra eski formuna çoktan kavuştuğunu gözler önüne serdi.

ELBİSEYİ KENDİNE GÖRE DÜZENLETTİ

Düğün gecesi ise Rajwa siyah bir gece elbisesi giydi.

İşte o elbise, Rania'nın Rajwa'yı aslında boşuna bağrına basmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Diğer yandan Rajwa'nın da gelin gittiği aileye ne kadar hızlı uyum sağladığını gösterdi.

31 yaşındaki Rajwa, düğün için ünlü modacı Hassi Driss'in imzasını taşıyan bir elbise giydi. Üzerine gayet yakışan bu elbisenin hiçbir dekoltesi ya da dikkat çeken abartılı bir yanı yoktu.

Ama elbisenin aslını bilenler Rajwa'yı bir kez daha takdir etti.

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Çünkü Driss'in tasarımı olan elbisenin orijinalinde belirli bölgeleri tamamen şeffaftı. Rajwa da gelin gittiği aileye yakışır şekilde o kısımları kendine göre uyarlatıp belli ki çok beğendiği elbiseyi rahatça giyebileceği hale getirmişti.

Bu durum da görenlere "Rania, onu üçüncü kızı ilan edip bağrına basmakta haklıymış" yorumlarını yaptırdı.

Rajwa, ilk gece düzenlenen kutlamaya altın rengi bir kemerle tamamladığı bir elbiseyle katıldı.





KİMİ ÖRNEK ALDIĞI BELLİ

Aslına bakılırsa buna benzer bir adımı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton da atıyor. Giydiği ünlü modacıların elbiselerini kendine göre yeniden düzenletiyor.



Bunun örneklerinden birini de Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğününde sergiledi.

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Kate gündüz yapılan tören için Elie Saab imzalı bir elbise giydi. Aslında o elbisenin ön kısmında şeffaf bir bölüm vardı. Fakat Kate, tıpkı Rajwa'nın geçen haftaki düğünde yaptığı gibi o kısmı kapattırıp elbiseyi kendine göre düzenletti.





ONU DÜNYAYA 'ÜÇÜNCÜ KIZIM' DİYE TANITTI

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

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O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.





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Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

O düğünden bu yana da Prenses Rajwa, kısa sürede ülke halkının sevgisini kazandı. Bu da gelecekte ülkenin kraliçesi olacak genç kadının bu konuda kaynanası Rania'yı örnek aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Rajwa ile Hüseyin'in evlendiği gün nikahın ardından bir resepsiyon verildi.

Herkesin etek kısmı kabarık bir gelinlik giymesini beklediği Rajwa bu mutlu gününde gayet sade ama şık bir tercih yaptı. Gelinliğinin duvağı, Ürdün kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait bir taçla başına yerleştirildi.