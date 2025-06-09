Kaynanası bile onu anlata anlata bitiremiyordu... Ünlü oyuncunun saçı sakalı dağıldı!

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Çünkü kayınpederi Hollywood'un en nüfuzlu emektarlarından biri... Kaynanası da sinema dünyasından olmasa da köklü ve varlıklı bir ailenin mensubu...

Böylesine rahat bir ortamda büyüyen bir genç kızı mutlu etmek çok da kolay değildi..: Ama onun elinde büyük aşkı vardı. Sonuç olarak zoru başardı..

Ünlü ailenin kızını çok sevdi, ayaklarını yerden kesecek kadar çok mutlu etti... Sadece birkaç yılda üç çocuk sahibi olup aynı çatı altında onları büyütüyorlar şimdi.

Bu ünlü, dış görünüş olarak da sinema dünyasının yakışıklılarından biri... Yıllar geçse de fiziğini korumayı biliyor.

Bu ünlüyü ne zaman nerede görseniz "sinek kaydı" tıraşı, düzgünce taranmış saçları ve özenli kıyafetiyle dikkat çeker.

Ama yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

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Çünkü o görüntülerde saçı sakalı birbirine karışmıştı... Üzerinde de pek düzgün olmayan bir kıyafet vardı... Elbette böyle görünmesi de hayranlarını çılgına çevirdi.

DAĞINIK HALİYLE HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Bu uzun uzun anlattığımız öykünün kahramanı Chris Pratt.

Yani Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın damadı... Dört çocuklarının en büyüğü olan Katherine Schwarzenegger'ın kocası...

Ünlü oyuncu Chris Pratt, bugüne kadar hep güler yüzüyle, düzgün görünümüyle dikkat çekerdi. Ama bu kez saçı sakalı birbirine karışmış haliyle görününce hayranları da neler olup bittiğini merak etti elbette.

Sonra gerçek ortaya çıktı...

45 yaşındaki Pratt, kamera karşısına geçtiği The Terminal List adlı yapımın ikinci sezonuna hazırlanıyordu.

'NE KADAR İNANILMAZ BİR MAKYAJ DEĞİL Mİ?'

True Believer'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda rol alan Chris Pratt, rolüne böyle hazırlanıyordu... Bu şekilde hem kendi role girdi hem de hayranlarını bu yeni görüntüsüne alıştırdı.

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Chris Pratt, sosyal medya takipçilerine kendisine rolü için ne kadar ustaca bir makyaj uygulandığını söyledi paylaşımında.

Hatta o anlarda elindeki yine makyaj ustaları tarafından yapılan kanı bile gösterdi.

Pratt aslında her zaman bakımlı görüntüsüyle biliniyor. Kimi zaman kirli sakal bıraksa da yine de derli toplu görünüyor.

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Bu arada Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın üç çocuklu mutlu bir yuvası var. Pratt, kayınpederi Arnold Schwadzenegger ve Kennedy ailesinden gelen kaynanası Maria Shriver'ın da sevgisini çoktan kazanmış durumda.

Maria Shriver geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda damadı Pratt'ten "Çok sevgi dolu, manevi yanı kuvvetli ve nazik biri. Damadımdan yana çok şanslıyım" diye söz etti.

Sözlerini de "O harika bir koca ve baba ve ailemizin harika bir üyesi" diyerek tanımladı.

2019 YILINDAN BU YANA ÜNLÜ OYUNCUNUN DAMADI

Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu arada küçük bir not... Bu, Pratt'ın ikinci evliliği. İlk olarak Anna Faris ile evlenen Pratt, ondan bir erkek çocuk sahibi oldu.

Ama Katherine Schwarzenegger ile evliliğinden de baba olmakta gecikmedi. Çift, evlendiklerinden bu yana ikisi kız, biri erkek üç çocuk dünyaya getirdi.