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Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

'Kaynanam Kudurdu'davalık oldu! 47 yıl sonra gelen telif

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'Kaynanam Kudurdu'davalık oldu! 47 yıl sonra gelen telif
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HULUSİ Kentmen, Zeki Alasya, Öztürk Serengil ve Suna Pekuysal’ın rol aldığı “Kaynanam Kudurdu” adlı 47 yıllık komedi filmi davalık oldu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada İrfan Yılmaz, filmin mali haklarını Özdemir Öğüt’ten devraldığını iddia etti.

Filmin izinsiz kullandığı iddiasıyla Emek Film şirketine dava açan İrfan Yılmaz, 50 bin lira tazminat kazandı.

Mahkeme, filmin mali haklarının sahibi olan İrfan Yılmaz’ın haklarının ihlal edildiğini kararında açıkladı. 

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