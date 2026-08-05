Kaynana, kayÄ±npeder, gÃ¶rÃ¼mce, kuzen... HayÄ±rlÄ± gelin koca tarafÄ±ndaki herkesle "can ciÄŸer"

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Ãœstelik bÃ¶yle durumlar, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda duymayan da kalmÄ±yor. YaÅŸananlar, kelimenin tam anlamÄ±yla bire bin katÄ±larak dedikodu malzemesine bile dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Ama tabii bÃ¼tÃ¼n aileler bÃ¶yle deÄŸil. EvlendiÄŸi kiÅŸinin ailesindeki herkesle iyi geÃ§inenler de var.

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Kelly Brook gibi.

Tam dÃ¶rt kez niÅŸanlanÄ±p evlenemeden ayrÄ±lan model ve oyuncu Brook, aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru Jeremy Parisi'de buldu.

Ä°talyan bir ailenin Ã§ocuÄŸu olan Parisi ile 2022'de onun ailesinin kÃ¶yÃ¼nde evlendi Brook.

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Hatta bir ara Parisi ailesinin Arpino adlÄ± daÄŸ kÃ¶yÃ¼ndeki hayatÄ±na da karÄ±ÅŸtÄ±. Orada zeytin yetiÅŸtiriciliÄŸi, Ã§iftÃ§ilik ne gerekiyorsa Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±.

Sonra da Ä°ngiltere'nin Kent ÅŸehrinde bulunan, nice emekle restore ettirip oturduÄŸu evini bile sattÄ±. Åžimdi bir ayaÄŸÄ± kocasÄ±nÄ±n memleketinde bir ayaÄŸÄ± kendi memleketinde bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

46 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Brook, kocasÄ± Jeremy Parisi'yi Ã¶ylesine Ã§ok seviyor ve onun tarafÄ±ndan Ã¶yle Ã§ok seviliyor ki sÄ±rf bu yÃ¼zden oyunculuÄŸu bile bÄ±raktÄ±.

Bunu yaparken de "Ben artÄ±k evli bir kadÄ±nÄ±m... BaÅŸkasÄ±na aÅŸÄ±kmÄ±ÅŸ gibi rol yapamam" bile dedi.

KÄ±saca Ã¶zetlersek Kelly Brook, 41 yaÅŸÄ±ndaki Jeremy Parisi ile hayal ettiÄŸi gibi bir hayat kurdu. Bu mutluluk sayesinde kocasÄ± Jeremy Parisi'nin ailesiyle de gayet iyi geÃ§iniyor Brook.

Hatta onlarla Ã¶yle iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± ki bÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli gÃ¼nleri Parisi ailesiyle birlikte kutluyor.

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Son olarak da Brook, kocasÄ± Jeremy ve onun kuzeni Stella ile birlikte bir tekne gezintisine Ã§Ä±ktÄ±. Orada Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

FotoÄŸraflarda Kelly Brook, Jeremy Parisi ve kuzeni Stella, Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir tekne gezintisinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorlar. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼Ã§Ã¼ birden o gÃ¼n gayet keyifli bir gezinti yaptÄ±.

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Kelly ile kendisinden yaÅŸÃ§a epey genÃ§ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len Stella'nÄ±n aralarÄ±ndan su sÄ±zmadÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mda yer alan pozlara bile yansÄ±dÄ±.

Kelly Brook ile Jeremy Parisi, 30 Temmuz gÃ¼nÃ¼ evliliklerinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± da kutladÄ±. O gÃ¼n de yanlarÄ±nda Stella vardÄ±.

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Evlendikleri Ä°talyan kÃ¶yÃ¼nÃ¼n sokaklarÄ±nda el ele verdikleri pozlarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Kelly Brook.

Hatta orada da "Kimsenin bizden talep etmediÄŸi pozlar" yazÄ±p yine Jeremy'nin kuzeni Stella'ya teÅŸekkÃ¼r etti.