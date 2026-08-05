Kaynana, kayÄ±npeder, gÃ¶rÃ¼mce, kuzen... HayÄ±rlÄ± gelin koca tarafÄ±ndaki herkesle "can ciÄŸer"

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Ãœstelik bÃ¶yle durumlar, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda duymayan da kalmÄ±yor. YaÅŸananlar, kelimenin tam anlamÄ±yla bire bin katÄ±larak dedikodu malzemesine bile dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.
Ama tabii bÃ¼tÃ¼n aileler bÃ¶yle deÄŸil. EvlendiÄŸi kiÅŸinin ailesindeki herkesle iyi geÃ§inenler de var.
Tam dÃ¶rt kez niÅŸanlanÄ±p evlenemeden ayrÄ±lan model ve oyuncu Brook, aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru Jeremy Parisi'de buldu.
Ä°talyan bir ailenin Ã§ocuÄŸu olan Parisi ile 2022'de onun ailesinin kÃ¶yÃ¼nde evlendi Brook.
Sonra da Ä°ngiltere'nin Kent ÅŸehrinde bulunan, nice emekle restore ettirip oturduÄŸu evini bile sattÄ±. Åžimdi bir ayaÄŸÄ± kocasÄ±nÄ±n memleketinde bir ayaÄŸÄ± kendi memleketinde bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.
Bunu yaparken de "Ben artÄ±k evli bir kadÄ±nÄ±m... BaÅŸkasÄ±na aÅŸÄ±kmÄ±ÅŸ gibi rol yapamam" bile dedi.
Hatta onlarla Ã¶yle iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± ki bÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli gÃ¼nleri Parisi ailesiyle birlikte kutluyor.
FotoÄŸraflarda Kelly Brook, Jeremy Parisi ve kuzeni Stella, Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir tekne gezintisinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorlar. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼Ã§Ã¼ birden o gÃ¼n gayet keyifli bir gezinti yaptÄ±.
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Kelly Brook ile Jeremy Parisi, 30 Temmuz gÃ¼nÃ¼ evliliklerinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± da kutladÄ±. O gÃ¼n de yanlarÄ±nda Stella vardÄ±.
Hatta orada da "Kimsenin bizden talep etmediÄŸi pozlar" yazÄ±p yine Jeremy'nin kuzeni Stella'ya teÅŸekkÃ¼r etti.
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Kelly Brook, kocasÄ± Jeremy Parisi'nin kuzeni Stella ile bu yaz Ã§ok sÄ±k birlikte vakit geÃ§irdi.