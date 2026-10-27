Babaannesinin pembe gülü... Herkesten esirgediği elmaslarla, yakutlarla onu süsledi!

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Bir başka deyişle çok ünlü bir ailede de yaşanabiliyor, sıradan bir ailede de.

İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünyanın en çok ilgi çeken taçlı ailelerinden biri olan İspanyol kraliyet ailesi de bu konuda ayrıcalıklı değil.

Şu anda tahtta oturan Kral Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia ile eski kraliçe Sofia'nın yıllar önce kamera karşısında yaşadığı küçük çekişme meraklıların hafızasından silinmiş değil üstelik.

Her ne kadar toplum karşısında gayet kibar bir ilişki yürütseler de belli ki Madrid sarayındaki bu gelin- kaynana çekişmesi görülmeyecek gibi değil.

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Diğer yandan kendisi de Yunanistan'ın son kralının ailesinden gelen eski kraliçe Sofia, belli ki asırlardır sürüp giden geleneklere sıkı sıkıya bağlı.

Kraliçe Letizia, bugüne kadar türlü türlü taçlar, mücevherler taktı. Ama kaynanasının elmas ve yakutlarla bezeli o mücevherlerini bir kere bile üzerinde gören olmadı.

Şu anda 87 yaşında olan Sofia, bunun son örneğini de geçtiğimiz hafta sonu gözler önüne serdi. Annesinden kendisine yadigar kalan, gelini Letizia'ya hatta kendi öz kızlarına bile layık görmediği en değerli mücevherinden bir parçayla torunu Leonor'u "donattı." Onu süsleyip püsledi.

Böylece gelecekte ülkesinin tahtına oturacak olan Leonor'u ailedeki herkesten önde tuttuğunu gösterdi.



ELBİSE ÇOK BEĞENİLMEDİ AMA YAKUTLARLA ELMASLARIN GÖSTERİŞİ YETTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Oviedo'da yapılan Prenses Asturias Ödülleri töreninin yıldızı Leonor'du. Kendi adına verilen ödülleri kazananlara dağıtan Prenses, gecede giyimi kuşamıyla da ilgi odağı oldu.

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Üç yıl süren askeri eğitimini bu yaz tamamlayan Leonor, üniforma içinde hayranlarından hep tam not alıyordu. Diğer yandan sivil giyimi ise hep eleştiri konusu oluyor.

Genellikle yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun giyinmediği için eleştiriliyor Leonor.

Asturias Prensesi Ödülleri töreninde de bu durum değişmedi.

Leonor'un üzerindeki pembe elbisenin rengi hariç çok da geçer not almadığını söylemek gerek. Özellikle de elbisenin modeli sosyal medyada ağır bir eleştiri bombardımanına tutuldu.

Yine de birçok kişi doğal güzelliğinin ve elbiseyi gölgede bırakan küpelerinin yüzü suyu hürmetine Leonor'un yanlış giysi seçimini göz ardı etti.

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SAÇINI TOPLAYIP KÜPELERİ İYİCE GÖZ ÖNÜNE ÇIKARDI

Doğrusu Leonor'un o gün kullandığı küpeler diğer her şeyi gölgede bırakacak türdendi.

Ülkenin gelecekteki kraliçesi tören için elbisesiyle uyumlu renkteki yakut ve elmas küpeleri taktı. Uzun saçlarını yarım topuz şeklinde arkada toplamış olması da bu tarihi takıları iyice göz önüne çıkardı.

O gece Leonor'u süsleyen küpeler, babaannesi eski Kraliçe Sofia'ya ait. Ona da ailesinden yadigar. Üstelik Sofia o küpelerin de içinde yer aldığı takı setini bu zamana kadar sadece kendisi kullandı.

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Kocası Juan Carlos ile tahtta oturduğu sırada da sonrasında da o değerli küpeleri de onunla uyumlu gerdanlığını ve tacını da kendi öz kızlarına bile ödünç vermedi.

Gittiği her resmi davette giyimi kuşamı ve takılarıyla dikkat çeken gelini Kraliçe Letizia da bu konuda ayrıcalıklı olmadı. O bile kaynanasının gönülden bağlı olduğu bu değerli takıları hiç takamadı.



TARİHİ MÜCEVHERLERİN DE VELİAHDI: Ama görünüşe göre eski kraliçe Sofia, torunu Leonor için mücevher kasasını açtı, yakut ve elmaslardan oluşan takı setinden sallantılı küpeleri alıp ona verdi. Leonor da ödül töreninde bu tarihi takılarla güzelliğine ışıltı kattı. Özetle eski kraliçe Sofia'nın kimselere vermediği bu takıları torununa bir geceliğine de olsa ödünç vererek Leonor'un mücevherlerin de veliahdı olduğunu gösterdi.

Aslına bakılırsa Kraliçe Letizia'nın Kral Felipe ile evliliğine Sofia ve kocası Juan Carlos sıcak bakmamıştı... Daha önce evlenip boşandığı için onu ailelerine almak istemediler. Ama Felipe, aşkı uğruna tahttan vazgeçebileceğini söyleyince iki gencin aşkına boyun eğdiler. Yine de Letizia ile Sofia'nın çok da iyi geçindiğini söylemek fazla iyimserlik olur.

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ASLINDA BÜTÜN PARÇALAR HEDİYE

O gün Leonor'un kullandığı sallantılı elmas ve yakut küpelerin yarım asırdan ötesine uzanan bir tarihi var.

Aslında bu küpeler, Sofia'nın annesi Yunanistan Kraliçesi Frederica'ya ait. O da takılarını, Sofia 14 Mayıs 1962'de o sırada İspanya'nın veliaht prensi olan Juan Carlos ile evlenirken düğün hediyesi olarak verdi.

Daha da ötesinde bu yakut ve elmas küpeler, yine Sofia'ya Yunan armatör Stavros Niarchos tarafından hediye edilen ünlü Niarchos yakut koleksiyonu ile de uyumlu.

Bu set ise yakut ve elmaslardan tasarlanmış bir gerdanlık ile bir tacı içeriyor.