'Kayıp' prensesten haber var! Resmi olarak açıklandı

RESMİ AÇIKLAMA

Eşinin ve çocuklarının yanına döndükten birkaç gün sonra tedavi olmak için adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesine gittiği söylenen 43 yaşındaki iki çocuk annesi Charlene ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

DİŞ TEDAVİSİ DE EKLENDİ

Monako Sarayı'nın açıklamasına göre Prenses Charlene'in tedavisi devam ediyor. Ancak durumu da beklenen sonuç da umut verici. Açıklamada hastalığı net olarak belirtilmeyen Prenses Charlene'in nekahet sürecinin ve diş tedavisinin birkaç hafta daha süreceğinin altı çizildi. Ülkesinin bütün önemli etkinlikleri gibi kısa bir süre önce kutlanan Saint Devote Günü'nü de kaçıran Prenses Charlene'in bu özel gün için kutlama mesajı gönderdiği de açıklandı.

Bugüne kadar sağlığı hakkında kanserden kötü alışkanlıklara kötü giden estetik operasyonun yol açtığı enfeksiyondan ruhsal sağlığına kadar birçok iddia ortaya atılan Prenses Charlene hakkındaki bu açıklamada ortaya çıkan "diş tedavisi" ayrıntısı da kafalarda soru işaretleri yarattı.

'BEDENEN VE RUHEN TÜKENMİŞ DURUMDA

Charlene'in eşi Monako Prensi Albert, bir buçuk ay önce hastalığının adını net olarak açıklamadan Prenses'in "bedenen ve ruhen tükenmiş durumda" olduğunu bu yüzden de bir Avrupa ülkesine tedaviye gittiğini söylemişti.

İDDİALARIN ARKASI GELMİYOR

Bir yandan gazete ve dergilerde, bir yandan kraliyet ailesi uzmanları cephesinde, diğer yandan da sosyal medyada Prenses Charlene'in bir yılı bulan yokluğuyla ilgili bin bir türlü iddia öne sürüldü. Monako Sarayı da doyurucu bir açıklama yapmak yerine "kaçamak oynamaya" başlayınca bunların ardı arkası da kesilmedi.

'BU KADARI DA OLMAZ HERHALDE' DEDİRTEN İDDİA

Gergedanların soyunun tükenmemesi için faaliyet gösteren ve kendi adını taşıyan vakfın faaliyetlerini öne sürerek ailesinin yaşadığı Güney Afrika'ya giden ve 10 ay orada kalan Prenses'in, ağır bir sinüs enfeksiyonuna yakalandığı ardından birkaç kez operasyon geçirdiği açıklandı resmi olarak. Ama bunlar kimseyi tatmin etmedi. Monako Prensi Albert ile Prenses Charlene'in boşanacağı ileri sürüldü önce. Ardından Prenses'in açıklananın dışında ciddi sağlık sorunları olduğu ileri sürüldü. Kanserden uyuşturucu bağımlılığına oradan psikolojik çöküntüye kadar akla hayale gelen her tür iddia öne sürüldü. Monako'ya dönüşünden kısa bir süre sonra eşi Prens Albert'in "Karım psikolojik ve fiziksel olarak tükenmiş durumda. Adını şimdi söylemeyeceğim bir Avrupa ülkesinde tedavi görüyor" açıklaması ortalığı sakinleştirmek yerine söylentileri iyice alevlendirdi. Fakat tüm bunlar bir yana bir İspanyol kraliyet uzmanının ortaya attığı iddia ise herkese "yok artık" dedirtti.

İSPANYOL GAZETECİNİN İDDİASI

İspanyol kraliyet uzmanı, gazeteci ve yazar Pilar Eyre'nin iddiasına göre Prenses Charlene'in uzun süren yokluğunun ardında yatan neden "ters giden" estetik operasyonlar. Eyre'nin ileri sürdüğüne göre Prenses Charlene işte bu yüzden halkın karşısına çıkmıyor, kaçıp saklanmak istiyor. Duyanı ilk anda şaşırtan bu iddiayı da şöyle savundu Pilar Eyre.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEK İSTEMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Prenses Charlene, 10 ay Güney Afrika'da kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde fotoğrafçıların ve kameraların karşısına çıktı. Yanında eşi Prens Albert ile yedi yaşına giren ikizleri Gabriella ve Jacques vardı. Bu sırada ailenin maske takan tek üyesi de Prenses Charlene idi. Pilar Eyre bu durumu Charlene'in geçirdiği ve sonucu istediği gibi olmayan estetik operasyonlardan sonra ortaya çıkan görüntüyü gizleme isteği olarak yorumladı. Eyre bu iddiasını çok okunan Lecturas dergisinin internet bloğu için kaleme aldığı yazıda dile getirdi.

'HASTALIĞININ VE OPERASYONLARIN NEDENİ DE BU

'Eyre'nin bu konudaki iddiası bununla sınırlı değil. Ona göre Charlene'in sinüs operasyonu geçirmesine neden olan sağlık sorununun temelinde de bu yatıyor. Yani ona göre Prenses Charlene'in aslında sanıldığı gibi ciddi sağlık sorunları yok. Onun tek sorunu ters giden estetik operasyonlar. Eyre, iddiasını bütün bunların başlangıcının Prenses Charlene'in Dubai'de geçirdiği yüz kaldırma operasyonu olduğunu söyleyerek de ayrıntılandırdı.

KATI YİYECEK TÜKETEMEZ HALE GELDİ

Ortaya atılan iddialara göre Prenses Charlene, sebebi ne olursa olsun gizemli hastalığı yüzünden katı yiyecek tüketemez hale geldi. Sadece sıvı tükettiği için de ciddi miktarda kilo kaybetti. Zaten bu "yemeden içmeden kesilme" durumunu Prens Albert de açıklamasında belirtmişti.

ÇOCUKLARININ DOĞUM GÜNÜNÜ DE KAÇIRDI

Prenses Charlene, tüm bu sorunlar yüzünden ikizlerinin yedinci doğum gününü de kaçırdı. Uzakta kaldığı çocukları Gabriella ve Jacques'in doğum gününü bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı Prenses. İkizlerin pastalarıyla çekilen fotoğraflarını "Mutlu yıllar bebeklerim. Tanrı'ya, sizin gibi muhteşem çocuklarla beni kutsadığı için şükrediyorum" diye yazdı.

HASTALIĞI KESİN OLARAK AÇIKLANMIYOR

Prenses Charlene'in hastalığının ne olduğu kesin olarak açıklanmıyor. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde bir sinüs enfeksiyonuna yakalandığı, sonra birkaç tane operasyon geçirdiği bu yüzden de evine dönemediği haberleri basına yansımıştı. Monako'ya döndükten birkaç gün sonra fiziksel ve ruhsal olarak zayıf olduğu bu yüzden de açıklanmayan bir ülkede tedavi altına alındığı haberleri geldi.

Bu arada Prenses Charlene'in babası Mike Wittstock geçen hafta konuyla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yaptı. 75 yaşındaki baba Wittstock, News 24'e verdiği demeçte kızının son derece kırılgan olduğunu belirtti. Güney Afrika'da yaşayan Mike Wittstock, kızının ülkede bulunduğu süre içinde de onunla çok sık görüşmediğini söyledi. Wittstock "Kızım bir dizi operasyon geçirmişti, Covid 19 riski yüzünden onunla görüşmedim" dedi. Zaten sağlık sorunları olan kızının durumunu daha da kötüleştirmemek için onunla fiziksel olarak görüşmediğini sözlerine ekledi Baba Wittstock. Fakat hem kızıyla hem de altı yaşındaki ikiz torunları Gabriella ve Jacques ile düzenli olarak telefon görüşmeleri yaptığını anlattı. Mike Wittstock, kızı Charlene'in güçlü olduğunu bildiğini ve yakında iyileşeceğini de sözlerine ekledi. Mike Wittstock'un kızının yüzücü olduğu dönemde onun antrenörü olduğunu da hatırlatalım

DENEYİMLİ KRALİYET GAZETECİSİNDEN İLGİNÇ İDDİA

Bu arada 30 yıldan fazla bir zamandır Monako Kraliyet ailesini takip eden gazeteci Joel Sratte McClure da Prenses Charlene'in durumuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. McClure, Charlene'in de hiç tanışmadığı kayınvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaştığını ileri sürdü. Onun iddiasına göre Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal açıdan çok zor zamanlar geçirdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliğinin ilk yıllarında çok mutsuz olduğunu belirtti. Fakat onun altını çizdiği bir başka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynı olmadığı.

Bu arada hem saray çalışanları hem de Fransız Voici dergisinin Prenses Charlene ile ilgili farklı iddiaları da var. Voici'nin, saray çalışanlarına dayanarak öne sürdüğü bu iddialara göre Charlene, yatıştırıcılar ve uyku haplarını koktelyl olarak kullanıyordu. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde de bu alışkanlıktan kurtulmak için çabaladı. Yine saray kaynaklarının ileri sürdüğüne göre Charlene dokuz yıl önce eski bir sakatlığın nüksetmesi nedeniyle ağrı kesici kullanmaya başlamış ve bağımlı hale gelmişti. Bu bağımlılığın altında yatan neden de Grimaldi ailesiyle birlikte geçirdiği süre içinde yaşadığı derin mutsuzluktu. Voici dergisinin bütün bu bağımlılık iddialarının altında yatan nedene ilişkin yorumu da çarpıcı: Charlene, Grimaldi ailesinin bazı üyelerinin kendisine evlendiği 2011 yılından bu yana uyguladığı zorbalığa daha fazla dayanamadı!

HER İKİSİ DE BAĞIMSIZ VE KARİYER SAHİBİ KADINLARDI

Buna rağmen ikisi arasında bazı parallellikler de var gazeteciye göre. Bu da her ikisinin de evlilikten önce bağımsız ve kariyer sahibi kadınlar olması. Grace Kelly, Monako Prensesi olmadan önce çok ünlü bir Sinema yıldızıydı. Üstelik hatırı sayılır bir serveti de vardı. Zaten yıllar sonra ortaya atılan iddialara göre Prens Rainier, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomisi giderek olumsuz bir çehreye bürünen ülkesi Monako'nun geleceğini kurtarmak için her anlamda parlak bir yıldız olan Grace Kelly'yi seçmişti. Hatta bu iddialara göre Grace Kelly ile evlenmesi Rainier'ye danışmanları tarafından öğütlenmişti. Bu konudaki diğer adayın Marilyn Monroe olduğu da bu iddialar arasında yer almıştı. Yani Grace de tıpkı hiç tanımadığı gelini gibi zengin erkek peşinde bir kadın değildi.

'GRIMALDI AİLESİNE UYGUN DEĞİL'

Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden önce başarılı bir yüzücüydü ve Güney Afrika'da bambaşka bir hayatı vardı. Özellikle de Prens Albert'in eşi olarak yani ülkenin en çok dikkat çeken kişisi olarak attığı her adımın böylesine incelendiği bir yaşam onun için hiç de kolay olmadı. Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslında Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadığını ileri sürdü. Charlene ile Albert'in kardeşleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasında bir uyum olmadığını da söyledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamıyormuş gibi mesafeli bir havası olduğunu ve bazen de çok mutsuz göründüğünü belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eş değil" diye konuştu. Az da olsa bazı çevrelerde dile getirildiği gibi bir zengin erkek avcısı olmadığını da vurguladı.

EYRE'NİN İDDİASINI AKLA YAKIN BULANLAR DA VAR

Her ne kadar resmi olarak merak giderecek net bir açıklama yapılmamış olsa da Pilar Eyre'nin iddiasına inananlar da var. Prenses'in görünüm olarak yıllar içinde geçirdiği değişim de eski fotoğraflarıyla şimdiki hali kıyaslandığında gözle görülüyor. Elbette bu değişimin nedenlerinden biri Prenses Charlene'in yaş alması ve bunun getirdikleri. Ama bazı müdahaleler olduğu da yadsınamayacak bir gerçek.

Prenses Charlene'in dişleri düğüne kadar geçen süre içinde yenilendi.





Charlene'in yıllar önce burnundaki kemeri de düzelttirdiği iddialar arasında.





Evlenmeden önceki adıyla Charlene Wittstock her insan gibi geçip giden yıllar içinde değişti. Fakat bazı müdahaleler olduğu da eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor.