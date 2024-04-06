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Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

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#Cole Brings Plenty#Mo Brings Plenty#Yellowstone
Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 10:44

Genellikle Hollywood yapımı filmlerde ya da dizilerde senaryo gereği yaşanan bir olay gerçeğe dönüştü... Geçtiğimiz 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu belirtilen ve hem ailesi hem de polis tarafından aranan genç oyuncunun cansız bedeni, kırsal bir alanda bulundu.

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Ama bu kadar değil... Henüz 27 yaşında olan oyuncu, kaybolmasından kısa bir süre önce bir aile içi şiddet olayının da şüphelisiydi. 

Hayatı gencecik yaşında ve talihsiz bir biçimde sona eren bu oyuncu, rol aldığı 1923 adlı yapımla tanınan Cole Brings Plenty...

Kızılderili olan Brings Plenty, 2 Nisan'dan bu yana kayıptı. 27 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni Kansas'ta ormanlık bir alanda bulundu.

Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

OYUNCU AMCASI SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Yellowstone adlı dizide rol alan Mo Brings Plenty'nin yeğeni olan Cole Brings Plenty'nin kayıp olduğu polise ihbar edilmişti.

Bir yandan da amcası Mo onu arıyordu. Hatta bunun için sosyal medya sayfasından takipçilerine bir duyuru bile yaptı.

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Fakat bu arama öyküsü trajik bir biçimde sona erdi. Johnson County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre genç oyuncunun cansız bedeni cuma günü öğlene doğru kırsal bir alanda bulundu.

Durum, bölgedeki sahipsiz bir araba hakkında yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Polis açıklamasına göre görevliler sahipsiz aracın park ettiği bölgede arama başlattı. Otomobilin biraz uzağında da Cole Brings Plenty'nin cansız bedeni bulundu.

Yapılan inceleme sonunda da cansız bedenin günlerdir kayıp olan genç oyuncuya olduğu belirlendi.

Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

Cole'un oyuncu olan amcası Mo Brings Plenty de sosyal medyadan yeğeninin kayıp olduğunu duyurup bulunması için yardım istemişti.

Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

KAYBOLDUĞU GÜN ADI BİR AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYINA KARIŞMIŞTI
Genç oyuncunun adı kaybolduğu gün bir şiddet olayına da karışmıştı.

Geçtiğimiz pazar sabahı, polis bir kadının yardım çığlıkları üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Cole Brins Plenty'nin söz konusu kadının evinden çıkıp beyaz bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

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Birkaç gün sonra da genç oyuncunun cansız bedeni bulundu.

Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

EN SON GEÇEN PAZAR GÜNÜ GÖRÜLDÜ 
Cole Brings Plenty'nin kendisi gibi oyuncu olan amcası Mo Brings Plenty de yeğeninin kayıp olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.

Yeğeninin son olarak pazar günü görüldüğünü belirten Amca Mo, "Menajeriyle olan buluşmasına gitmedi. Bu onun için alışıldık bir durum değil" diyerek takipçilerinden de yardım istemişti.

27 yaşında esrarengiz bir biçimde hayata veda eden Cole Brings Plenty'nin babası Joe da acı haberi doğruladı...

Ayrıca oğlunun aranması sırasında destek olan herkese teşekkür etti. Acılı baba açıklamasında "Oğlumuzu ararken yanımızda olan ve kaynaklarımızı genişletmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

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Joe Brings Plenty, bu aramalar sırasında ne kadar çok kişinin Cole'un yüreğindeki iyiliği bildiğini ve onu sevdiğini öğrendiğini de belirtti.

Esrarengiz bir biçimde hayata veda eden genç oyuncu Cole Brings Plenty'nin babası Joe, şimdi aile olarak hayatlarına oğulları olmadan devam etmeye çalışacaklarını da ekledi.

Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü


YAŞASAYDI OYUNCULUĞA DEVAM EDECEKTİ
Cole Brings Plenty, Kevin Costner'ın hem yapımcılığını hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Yellowstone'un yan serisi olan 1923 ile tanınıyordu en çok.

Bunun yanı sıra Into The Wild Frontier ve The Tall Tales of Jim Brider adlı yapımlarda da kamera karşısına geçmişti.

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Kayıp diye aranıyordu, acı haberi geldi: Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

Cole'un amcası Mo, Yellowstone adlı yapımla tanınıyor.

 

 

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#Cole Brings Plenty#Mo Brings Plenty#Yellowstone

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