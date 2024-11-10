Kayınvalidesinin yadigarı küpelerini unutmadı… Kanseri yenip ait olduğu yere geri döndü

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Yılın hemen başında, ocak ayında karın bölgesinden sebebi açıklanmayan bir ameliyat geçirdikten sonra ortadan kaybolan Galler Prensesi Kate Middleton’ın kanser olduğu mart ayında ortaya çıkmıştı.

Kemoterapi gördüğünü kendisinin açıkladığı duygu dolu videosunun ardından biraz daha zaman ve mahremiyet isteyen güzel prenses tekrar gözler önünden çekildi ve eylül ayında tedavisinin tamamlandığı ve kanseri yendiği müjdesiyle geri döndü. Galler Prensesi eylül ayında çok samimi bir aile videosu paylaşarak kemoterapi tedavisinin sona erdiğini ve sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı

YILIN EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ İÇİN GERİ DÖNDÜ

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Buna rağmen alıştığımız şekilde kraliyet etkinliklerinde çok fazla görünmeyen Kate, en sonunda dün her yıl kasım aynın başında Birinci Dünya Savaşı’nda ölen askerler için düzenlenen Anma Festivaline katıldı.

Bu, Kate’in kanser olduğu haberi geldiğinden beri boy gösterdiği en üst düzey kraliyet etkinliği oldu. Etkinliğe ağır bir göğüs enfeksiyonu geçirdiği açıklanan Kraliçe Camilla dışında kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin tamamı katıldı. Kate, kanser tedavisi bittikten sonraki en büyük ve önemli etkinliğine dün katıldı

KAYINVALİDESİNDEN YADİGÂR KÜPELERİNİ TAKTI

42 yaşındaki Galler Prensesi, Royal Albert Hall'da kocası Prens William'a katılarak 9 Eylül'de kemoterapisini tamamladığını duyurmasından bu yana ilk kez büyük bir etkinlikte yer aldı.

Kraliyet töreni için siyah bir ceket elbise ve topuklu ayakkabı giyen Kate kayınvalidesi Prenses Diana'dan yadigâr meşhur Collingwood inci küpelerini ve safir nişan yüzüğünü takmıştı. Güzel prenses gecede kayınvalidesi Diana'nın ünlü inci küpelerini taktı

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KARISINI BİR AN BİLE YALNIZ BIRAKMADI

Karısının kanser tedavisi sırasında bıraktığı kirli sakallarıyla imajını değiştiren Galler Prensi William da mavi takım elbisesi içinde oldukça şık bir görüntüye sahipti ve gece boyunca Kate Middleton’ın yanından bir an bile ayrılmadan ona bu ilk önemli gecesinde destek verdi.

“Anma Pazarı” olarak bilinen ertesi gün de yani bugün de Middleton ve kraliyet ailesinin geri kalanı, savaş ve çatışmalarda ölenleri anmak üzere Londra'daki Cenotaph savaş anıtında hazır bulunacak.

Her yıl düzenlenen bu törenler genellikle Kasım ayının ikinci hafta sonunda gerçekleşiyor ve Kate Middleton 2011 yılında William ile evlendiğinden beri bunların her birine katıldı.

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KANSER OLDUĞUNU DA İYİLEŞTİĞİNİ DE KENDİSİ DUYURMUŞTU

Kate, 9 Eylül'de aylar önce kanser teşhisini açıkladıktan sonra kemoterapisini tamamladığını duyurmuştu.

“Yaz sona ererken, kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam” diyen Middleton, kocası ve üç çocuğunun yer aldığı bir aile videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Prens William alışılmışın dışında bir açıklama yapara hem babasının hem de karısının kansere yakalandığı 2024 senesi için "Hayatımın en zor yılıydı" dedi

“Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” diyen Kate kanser yolculuğunu “karmaşık, korkutucu ve öngörülemez” olarak tanımladı. Kate artık kraliyet görevlerine geri döneceğini söylese de önceliği sağlığına ve çocuklarına verecek

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ARTIK GERİ DÖNDÜ AMA ÖNCELİĞİ SAĞLIĞI OLACAK

Artık onu bu tür etkinliklerde daha çok görecek olsak da Middleton, şu anki odak noktasının “kansersiz kalmak” için elinden geleni yapmak olduğunu “Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen, iyileşme ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü geldiği gibi almaya devam etmeliyim” sözleriyle anlattı. Kate Middleton kraliyet ailesine katıldığından beri her sene bu özel günün başrol oyuncusu oldu

“ALDIĞIMIZ DESTEKLE GÜÇLENDİK”

Üç çocuk annesi, daha fazla halka açık etkinliğe katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek “William ve ben aldığımız destek için çok minnettarız ve şu anda bize yardım eden herkesten büyük güç aldık. Herkesin nezaketi, empatisi ve şefkati gerçekten çok alçakgönüllüydü.” dedi.