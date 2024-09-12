41 yıllık eski gelinlikle bir köyde evlenmişti: Bebekli ilk yıl dönümümüz kutlu olsun canım karıcığım...

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Üniversitede okurken Prens William ile tanışmamış olsaydı bugün belki de sıradan bir ailenin annesi olacaktı Kate Middleton.

Elbette yine yakınları, arkadaşları, anne- babası ve kardeşleri onu çok sevecekti... Hastalanmasına üzülecekti. Ama dünyanın ondan haberi bile olmayacaktı.

Oysa şimdi Büyük Britanya'nın gelecekteki kralı William'ın karısı yani geleceğin kraliçesi Kate Middleton. Bu yüzden de sadece kendi ülkesinde değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında da ilgi odağı.

Tabii ki sadece Kate değil, Middleton ailesinin tüm diğer fertleri de...

James Middleton, ablası Kate 22 Mart'ta kanser tedavisi göreceğini açıkladığında sosyal medya üzerinden bir çocukluk fotoğrafını paylaşarak ona desteğini gözler önüne sermişti.

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Kız kardeşi Pippa Middleton, gençlik yıllarında magazin basınının manşetlerinden inmiyordu. Şimdi artık James Matthews ile evli üç çocuklu bir anne olarak sakin bir hayat sürse de yine de bu ilgi dağılmış değil.

Birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen Middleton ailesinin en sessiz üyesi ise tek erkek kardeş James Middleton.

Gençlik yıllarında depresyon nedeniyle zor dönemler geçiren James, sonunda etrafını sarıp sarmalayan bu çemberi kırdı.

Bir tesadüf sonucu tanışıp evlendiği Alizee Thevenet ile eskisinden çok farklı bir hayat kurdu James Middleton.

Çok kısa bir süre önce de Inigo adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

EVLİLİĞİN ÜÇÜNCÜ YILI

James Middleton, karısı Alizee ile evliliğinin üçüncü yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

37 yaşındaki James, düğünlerinde çekilen ve daha önce görülmemiş olan bir fotoğrafı paylaştı. Middleton "Yıl dönümümüz kutlu olsun Alizee. Karı- koca olarak üçüncü, anne- baba olarak ise ilk yıl dönümümüz" diye yazdı.

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Bu arada karısıyla tanışmalarına vesile olan ama üç yıl önce hayatını yitiren sevgili köpeği Ella'yı anmayı da unutmadı.

James Middleton'ın paylaşımına Fransız olan karısının ana dilinde "Seni seviyorum kalbim" diyerek başladığını da not düşelim.

Alizee Thevenet ile James Middleton, 2011 yılında gelinin ana vatanı olan Fransa'da bir köyde hayatlarını birleştirdi.

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Aslına bakılırsa James Middleton ile Alizee Thevenet'nin tanışma ve evlilik hikayesi de çok ilginç.

Her ne kadar İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi Kate'in kardeşi olsa da James, Alizee ile öyle gösterişli bir şekilde evlenmedi.

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Hatta gelinin o gün giydiği gelinlik bile kayınvalidesi Carole'ın kendi düğününde giydiği gelinlikti.

Bu arada James ile Alizee'nin tanışma öyküsü de benzerine çok rastlanmayacak türden. Madem çiftin mutlu haberini verdik bunları da kısaca bir hatırlayalım.

Önce çiftin tanışma öyküsüyle başlayalım... James ile Fransız finans uzmanı Alizee, İngiltere'de Chelsea'de bir kulüpte tanıştılar. Aslında onları tanıştıran, James'in kısa süre önce ölen köpeği Ella oldu.

ELLA ADLI KÖPEK ONLARI BİR ARAYA GETİRDİ

James bu konuyu şöyle anlatmıştı: "Ella kulüpte otururken benim ayalarımın dibinde uzanıyordu: Onun susamış olabileceğini düşünüp terasın köşesindeki su kabına gönderdim. Fakat o ileride başka bir masada oturan Alizee'nin yanına gitti."

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İşte ne olduysa o anda oldu anlattığına göre. Alizee, köpeğini almak için yanına yaklaşan James'i garson sanıp ondan içecek bir şeyler istedi.

Kısacası şimdi mutlu bir evlilik sürdüren çift, kısa bir süre önce hayata veda eden Ella sayesinde tanışmış oldu. O dönem takvimler 2019 yılını gösteriyordu.

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FRANSA'DA BİR KÖYDE SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Aralarında romantik bir ilişki başladı ve çok geçmeden nişanlanıp 2021 yılının Eylül ayında da Fransa'da bir köyde evlendiler.

Aslında herkes Kate'İn kız kardeşi Pippa gibi James'in de gösterişli bir törenle evlenmesini bekliyordu. Ama öyle olmadı. Çift, Cote d'Azur yakınlarındaki Bormes-les-Mimosas adlı köyde evlendi.

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Düğünle ilgili en çarpıcı ayrıntı ise Alizee'nin gelinliğiydi.

Genç kadının gelinliğinin sırrı ise onun Hello dergisine verdiği röportajda ortaya çıktı. O sade gelinliği Kate, Pippa ve James'in anneleri Carole Middleton, babaları Michael ile evlenirken giydi.

Yani anne Carole Middleton, 1980 yılında kendi düğününde giydiği o gelinliği, oğluyla evlenen Alizee Thevenet'ye ödünç verdi. Bir başka deyişle 41 yıllık ikinci kez mutlu bir güne "tanıklık etti".

'O GELİNLİĞE AŞIK OLDUM'

Alizee Thevenet, Hello dergisine verdiği röportajda Covid 19 kısıtlamaları sırasında Carole Middleton ile gelinlik konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Thevenet "Bu sırada onun gelinliğini denedim ve o gelinliğe aşık oldum. Bana mükemmel şekilde uydu ve tam olarak istediğim gibiydi" diye sürdürdü sözlerini.

Alizee Thevenet, gelinliklerin sadece bir kez giyilmesinin kendisini rahatsız ettiğini de belirtti o röportajda. "Bu kadar güzel bir elbiseye ikinci kez hayat vermenin muhteşem bir durum olduğunu da" ekledi.

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Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa, James Matthews ile 2017 yılında gösterişli bir törende evlendi. Çiftin üç tane çocuğu oldu.