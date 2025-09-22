Kayınvalidesi onu istememişti… 6 yılda 3 çocuk doğurdu… İki oğlanın üstüne ilk kız bebek!

Haberin Devamı

Uzun yıllardır birlikte olduğu büyük aşkı, milyarder iş insanı eşi Joshua Kushner ile 2019’da evlenen Victoria’s Secret modeli Karlie Kloss üçüncü çocuğunu kucağına aldı!

Mutlu haberi Instagram’dan paylaştıkları fotoğrafla duyuran ünlü çift kızlarının geçen hafta perşembe günü dünyaya geldiğini açıkladı.

Küçük kızlarının fotoğrafını paylaşan Karlie Kloss “Rae Florence 18. 9. 2025” yazarak bebeğinin hem doğum tarihini hem de ismini açıkladı.

“Artık üç kişiyiz!” diyerek mutluluğunu paylaşan Karlie Kloss üçüncü hamileliği boyunca da sık sık büyüyen karnının fotoğraflarını paylaşmış ve yeniden anne olmak için ne kadar sabırsızlandığını bu fotoğraflarla ve “Hadi kızım gel artık” gibi Instagram gönderileriyle hayranlarına anlatmıştı.

Ünlü model hamilelik haberini de mart ayında büyümeye henüz başlamış karnının bir fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.

Evlendikleri günden itibaren peş peşe çocuk sahibi olup ailelerini büyüten ünlü çiftin 2021’de doğan Levi ve 2023’te doğan Elijah adında iki oğulları vardı.

Kızları Rae’nin doğumuyla birlikte Karlie Kloss’un kız çocuk özlemi de bitmiş oldu.

Karlie Kloss ve Joshua Kushner 2012’den beri birlikteler. Ancak evliliğe ve aile kurmaya giden yolları şimdi göründüğü kadar kolay olmadı…

ABD’nin önde gelen ve zengin ailelerinden biri olan Kushner’ların oğlu Joshua aynı zamanda Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kocası Josh Kushner’ın da kardeşi.

Karlie Kloss ve Joshua Kushner da dahil oldukları ünlü aile sayesinde Beyaz Saray’a davetli olarak girip çıkabilen bir çift haline geldiler.

Büyük bir aşk yaşayan çiftin evliliği büyük olay yaratmış, Joshua Kushner’ın ailesi, özellikle de annesi oğlunun Karlie Kloss’la evlenmesine karşı çıkmıştı.

“Model bir gelin” istemeyen kayınvalidesi Karlie Kloss’u oğluna layık bulmamış ve evlenmeleri engellemek için çok uğraşmıştı.

Basına yansıyan bu dedikodular bir yana çift Joshua Kushner’ın ailesiyle yemeğe çıktıkları bir gün herkesin içinde büyük bir kavgaya tutuşmuş, bu kavgaya etraftakiler şahit olup olay öğrenilince hem dedikoduların doğru olduğu anlaşılmış hem de Karlie Kloss’un ismi “istenmeyen geline” çıkmıştı.

Karlie Kloss ise bunun eşiyle olan mutluluğunu gölgelemesine hiç izin vermedi, Joshua Kushner da eşini deyim yerindeyse tüm bu kavgalar arasında “başının üstünde” tutarak ailesine mesafe koymayı bildi.

Çift üç ay nişanlı kaldıktan sonra 2018’de New York’ta evlenmiş, sanki tüm bu olanlara inat yaparmış gibi bir de 2019’da Wyoming’de rüya gibi bir düğün daha yapmıştı.