Kayınvalidesi evlenemesinler diye çok uğraşmıştı… 6 yılda 3’üncü müjde geldi… Bebek kendini iyice gösterdi

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32 yaşındaki Victoria’s Secret meleği model Karlie Kloss, Instagram, GitHub ve Spotify gibi teknoloji şirketlerine destek sunan bir şirketin sahibi olan ünlü milyarder Josh Kushner’la 2018’den beri mutlu bir evlilik sürüyor.

ÖYLE BİR AİLEYE GELİN GİTTİ Kİ!

Josh Kushner sadece ünlü bir iş insanı değil aynı zamanda Donald Trump’ın damadı olan Jared Kushner'ın da kardeşi. Jared Kushner, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’la evli.

Yani ünlü model hem milyarder bir aileye gelin gitmekle kalmadı bu sayede kendisine Beyaz Saray davetlerinin bile kapısı açılmış oldu.

2012'den beri birlikte olan çift 2018’de nikah masasına oturmuştu.

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6 YILDA 3 ÇOCUK

Bu evlilikten iki çocuğu olan Karlie Kloss’un Levi ve Elijah adında biri 4 biri 2 yaşında iki oğlu var.

Ünlü model geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımı yaparak üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu.

Bu paylaşıma da ünlü dostları Lauren Sanchez, Yolanda Hadid, Paris Hilton, Serena Williams ve Kim Kardashian gibi isimlerden tebrik geldi.

KARNINI AÇIP GURURLA DOLAŞTI

Güzel model bu duyuruyu yaptıktan sadece günler sonra Paris’te ortaya çıktı ve büyümüş karnını sergileyen pozlar verdi.

Üzerine uzun siyah bir ceket giyen Karlie Kloss ceketinin önünü açarak elini kot pantolonunun cebine attı ve böylece basının karşısında verilmiş ilk hamilelik fotoğrafları ortaya çıkmış oldu.

ÜNLÜ MİLYARDERİN AİLESİ ONU HİÇ İSTEMEDİ, KAYINVALİDESİ SÜREKLİ EVLİLİĞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

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Ünlü çift şimdi büyük bir mutlulukla üçüncü çocuklarını beklemeye başlamış olsa da ilişkileri ve evlilikleri konusunda hep sıkıntı yaşadılar. Bunun kaynağı da kendileri değil Josh Kushner’ın ailesi oldu.

Josh Kushner’ın ailesi özellikle de annesi oğlunun bir modelle evlenmesine hep karşı çıktı, Karlie Kloss’la evlenmesine engel olmak için her şeyi yaptı.

Sorun sadece Kloss’un model olması da değildi. Kushner ailesi uzun zamandır ABD’de Cumhuriyetçi Partiye destek vermeleriyle ve Donald Trump’a olan yakınlıklarıyla biliniyor.





GELİNİMİZ MODEL OLMASIN, BİZDEN BAŞKASININ YANINDA DURMASIN DEMİŞLERDİ

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Bir oğulları Donald Trump’ın kızıyla evli olsa da diğer oğulları Josh Kushner ailesinin görüşlerini benimsemeyen ve Demokrat Parti tarafında duran bir isim.

Karlie Kloss da bu konuda kocasıyla aynı noktada duruyor.

İşte ünlü modelin aile tarafından istenmeme sebeplerinden biri de bu. Ancak belli ki karı koca ailenin dediklerini umursamıyor ve bunun evliliklerine zarar vermesine engel oluyor.





BÜYÜK KAVGA HÂLÂ UNUTULMADI

Çiftin 2018’deki düğünlerinden çok kısa bir süre önce yaşanan kavga hâlâ unutulmuş değil. Charles Kushner ve Seryl Kushner çifti oğulları ve müstakbel gelinleriyle buluştukları bir akşamın bitiminde herkesin gözü önünde büyük bir kavgaya tutuşmuştu.

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Etraftakilerin gözleri önünde oğulları ve gelinleriyle kavga eden Kushner çift görüntü almaya çalışanları korumalarını kullanarak engellemeye çalışmış ancak olanları herkes öğrenmişti.