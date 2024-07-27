Kayınpeder bir yanda gelini bir yanda: Reçel kaynatma yarışına girdiler!

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Hasta olmasaydı bile her zaman ailedeki herkesi gölgede bırakan Galler Prensesi Kate Middleton, kocası Galler Prensi William ve üç çocuğu zaten milyonların ilgi odağında.

Bir de aileden ayrılıp sonra da geride kalanları çıldırtacak açıklamalar yapan Prens Harry ile karısı Meghan Markle var...

Bu üç çiftin de bugüne kadar neler yaptığı belli.

Peki ya ülkesinin tahtında oturan Kral Charles'ın, kilometrelerce ötedeki gelini Meghan Markle ile rekabete gireceği hiç aklınıza gelir miydi?

Çok ilgisiz ve olmayacak gibi görünse de böyle bir durum gerçekleşti. Meghan Markle ile Kral Charles, acımasız bir rekabet halinde bir süredir.

Hem de akla hayale gelmeyecek bir nedenle. Gelin ile kayınpeder "kimin reçeli daha güzel" rekabetinde son dönemde.

İlk anda şaka gibi görünen bu duruma biraz yakından bakalım.

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BİRİ ABD'DE DİĞERİ İNGİLTERE'DE REÇEL İŞİNDE

Prens Harry'yi ve oğlunu da alıp memleketi ABD'ye dönen Meghan Markle bilindiği gibi bir süre önce American Riviera Orchard adıyla bir yaşam tarzı markası yarattı.

İlk ürün olarak da birkaç ay önce şık kavanozlar içinde reçellerini piyasaya sundu.

Markle'ın yeni markasının bu ilk ürünlerinin tanıtımı için Hollywood'daki ünlü arkadaşları da seferber oldu. Sosyal medya sayfalarından Meghan Markle'ın reçelleriyle ilgili paylaşımlar yaptılar.

Elbette bütün olup bitenlere rağmen İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi olan Meghan Markle'ın bu girişimi eleştiri aldığı kadar ilgi de çekti.

Bütün bunlar da eski bir dizi oyuncusu olan Meghan Markle'a büyük cesaret verdi.

BİRDEN KARŞISINDA RAKİP OLARAK CHARLES'I BULDU!

Ama işte tam da o sırada karşısında çok ciddi bir rakip buldu: Kayınpederi, yani kocası Prens Harry'nin babası Kral Charles!

Çünkü organik tarıma ve beslenmeye olan ilgisiyle bilinen Charles da bir süredir reçel üretimi işinde. Üstelik Highgrove'daki arazilerinde yetişen meyvelerle hazırladığı reçelleri de büyük başarı kazandı. Markle'ın reçelleri ise bunun gölgesinde kaldı.

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İşte bu durum da yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle'ı sinirlendirdi.

Bu kaynakların anlattığına göre Markle'ın, kayınpederi Charles'ın böyle bir girişimde bulunacağından haberi yoktu.

Aniden karşısında, üstelik kendisine rakip olarak Charles'ın reçellerini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Onun bu girişimini kendi kurduğu işi bir tür gölgeleme faaliyeti olarak gördü ve sinirlendi.

HARRY KARISINI FRENLİYOR

Aslına bakılırsa Meghan eğer isterse ya da bir girişimde bulunursa er ya da geç Charles'a ulaşıp onunla bu konuda konuşması mümkün. Ama yine ileri sürülenlere göre kocası Harry onu bu konuyla ilgili olarak frenliyor.

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Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını alan çifte yakın kaynaklara göre Meghan Markle; Highgrove reçelleriyle başlatılan bu girişimin kendi reçel işine rakip olması için kasıtlı olarak başlatıldığına inanıyor.

Aslına bakılırsa Charles bu organik gıda işine 1990 yılından bu yana girmiş durumda.

AİLEDEN DAHA FAZLA DESTEK BEKLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Ama reçellerinin piyasaya çıkmasının zamanlaması da manidar. Markle'a yakın kaynaklar, onun kayınpederinden kendisine rakip olmak yerine destek çıkmasını beklediğini belirtiyor.

İleri sürülenlere göre kocasının kuzenleri Eugenie ve Beatrice zaten Meghan'ı destekliyor. Ama onun göze daha üst düzey bir destekte: Yani Charles'ın desteğinde.

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Bütün bunlar olup biterken Harry ise olaya karışmayıp uzaktan izliyor.

Ama Meghan Markle'ın kocasından da bir beklentisi var... Harry'nin kraliyet ailesiyle bağlantıya geçip kendisine daha fazla destek sağlamasını bekliyor.

Bakalım kayınpeder Charles ile gelin Meghan'ın bu reçel savaşlarının sonu nereye varacak!

Meghan Markle'ın kurduğu markanın ilk ürünü olan reçeller Hollywood ünlüleri tarafından sosyal medyada tanıtıldı.





Kral Charles'ın reçelleri de iyi bir satış başarısı yakaladı. İddialara göre bu durum da Meghan Markle'ı çok sinirlendiriyor.