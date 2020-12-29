Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi

'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan Teyfik İnceoğlu son görüntüsüyle şaşırttı.



Şeker hastalığı ile mücadele eden ünlü oyuncu, bir ay önce tüp mide ameliyatı oldu. 53 yaşındaki Tevfik İnceoğlu, ameliyat sonrası 20 kilo verdi ve şekeri normale döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İnceoğlu’nun fit hali dikkat çekti.



Tevfik İnceoğlu, Kaygısızlar dizisindeki Kürşat rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.





