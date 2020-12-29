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Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi

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Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi
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Şeker hastalığı ile mücadele eden oyuncu Tevfik İnceoğlu (53), tüp mide ameliyatı oldu ve bir ayda 20 kilo vermeyi başardı.

'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan Teyfik İnceoğlu son görüntüsüyle şaşırttı.

Kaygısızların Kürşatı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi

Şeker hastalığı ile mücadele eden ünlü oyuncu, bir ay önce tüp mide ameliyatı oldu. 53 yaşındaki Tevfik İnceoğlu, ameliyat sonrası 20 kilo verdi ve şekeri normale döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İnceoğlu’nun fit hali dikkat çekti.
Kaygısızların Kürşatı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi

Tevfik İnceoğlu, Kaygısızlar dizisindeki Kürşat rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Kaygısızların Kürşatı Tevfik İnceoğlu bir ayda 20 kilo verdi


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