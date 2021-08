Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki

BUNLAR BABAMIN YAPMAMI İSTEDİĞİ RİCALAR

Sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, altına bu notu düştü:





Hiç gitmemiş sanki hep var gibi…

Babalar anneler asla ölmez ki!

Burada görünmeyenin ötesinde Rüzgar'dan başka bir ben sesimle ,bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var.

Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var🙏

Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur.

Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da ŞİMDİ ZAMANI…

Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica.

Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır.

Babam diyor ki

“İpek hanım soyadımı evlendiği için hiç bir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yoktur”.

İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir

Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir.

Bir diğeri babamla evlendikleri ,kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok…

Oraya babamı kaybettikten sonra 1 kez 2 yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp bir kaç saat anıları yad edip ayrılmıştık.

Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı… Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü.

İnşaatında bile eli emeği çoktur.

Orada yaşamak ve orda yaşlanıp ölmekti hayali.

İstanbul’dan kaçmıştı çünkü…

Orası onun 'Gönül Köşkü'ydü🙏

Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum🙏

Daha çook şey var ama bu kadarı yeterli.

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ✌️

Burada babamı seven herkes GERÇEK enerjisi çalışsın yazarsa çok sevinirim❤️✌️

4 YIL SONRA EVLENDİ

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 eylül 2019’da müzisyen sevgilisi Alper kömürcü ile dünyaevine girdi

